Camille: "Debemos tener más argumentos y criterio con el balón"

Samuel Camille confía en poder seguir contando para José Luis Oltra en el once inicial del CD Tenerife. El técnico valenciano lo eligió para ocupar el puesto de carrilero izquierdo en lugar de Héctor Hernández y el futbolista francés devolvió la confianza a su entrenador con una notable actuación. Ahora quiere mantenerse en la formación de partida, a ser posible con el mismo dibujo que dispuso Oltra en Córdoba, con el que se siente, dice, bastante cómodo.

"Me sentí bien el sábado aunque se me cargara un poco el isquio al final y ahora espero tener continuidad", comentó ayer Samuel Camille tras el entrenamiento. Reveló que "ya había jugado de carrilero" con anterioridad, al tiempo que admite que le gusta desempeñar ese papel, ya que puede sumarse al ataque con las espaldas más cubiertas.

Lo que no pudo confirmar el defensor galo es si Oltra repetirá disposición táctica hoy u optará por un 4-4-2. "Se han vistos dos sistemas esta semana y el míster no ha dicho nada", indicó, antes de reconocer sus preferencias: "Personalmente, me gusta este sistema pero me adapto al que sea. En función del rival, el míster utilizará uno u otro". Y expresó a continuación su convicción de que ese 5-3-2 de Córdoba, "es un sistema que tienes que trabajar bien para saber quién tiene que presionar y a quién". Eso sí, está convencido de que "con los buenos jugadores que hay en el medio del campo puede venirle bien al Tenerife".

Camille insistió en la importancia de que el Tenerife pueda sumar hoy su primer triunfo, aunque sabe que no será sencillo porque el Cádil, apunta, "siempre ha sido un rival difícil e intenso". No obstante, señala que él y sus compañeros solo se preocupan de su equipo. El zaguero del Tenerife opina que su equipo "hasta ahora jugó bien e intenso", sin dejar de reconocer que "han faltado argumentos con el balón". "A la hora de tener la pelota debemos tener más criterio y argumentos de lo que se vio en Córdoba", agregó.

Como primer objetivo del Tenerife en cada partido, dice Camille, "hay que asegurarse de mantener la portería a cero". Y luego esperar que arriba se defina con acierto. En ese sentido, espera que la suerte cambie pronto para sus compañeros de ataque. "nosotros confiamos en ellos, son jugadores de calidad, solo falta ese primer gol para que se desbloquee esa situación", declaró Camille.

Por último, valoró la llegada de Oltra, a su juicio, "un entrenador al que le gusta más la táctica, la posesión del balón...". Mientras que a Etxeberria insistía más "en el trabajo intenso". Camille considera que lo que les va a inculcar su actual entrenador "le va a venir bien al equipo". Y está seguro de que "la fortuna cambiará", ya que entiende que el Tenerife "ha merecido más en varios partidos". Admite que están preocupados pero no ansiosos por que llegue esa primera victoria.