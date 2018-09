Un triunfo para levantar ya el vuelo

En el CD Tenerife quieren pensar que no hay mal que siete jornadas dure y aspiran a obtener su primer triunfo del campeonato en su encuentro de hoy ante el Cádiz CF. No se puede permitir el conjunto chicharrero despachar un partido más sin sumar tres puntos de una tacada y con ese objetivo saltarán al campo los futbolistas blanquiazules esta tarde del sábado. Lo que no se conocía hasta ayer es cuál será la disposición del equipo sobre el terreno de juego.

José Luis Oltra se reencuentra hoy con la afición que más veces lo ha visto dirigir al representativo y querrá quedar bien ante ella. Por tanto, ha de afinar al máximo en su planteamiento del partido, más aún cuando la imagen ofrecida por los suyos en el anterior choque, disputado en el Nuevo Arcángel, no fue precisamente la más brillante. No terminó de funcionar el dibujo con el que hizo su puesta de largo el técnico valenciano, un 5-3-2, con el que el Tenerife no fue capaz de generar, además de sufrir mucho en defensa.

Oltra se ha propuesto para el duelo ante el Cádiz conseguir que se vea a un cuadro insular más equilibrado que el del pasado sábado. Y no se descarta que varíe el dibujo con el fin de asegurarse más ocasiones de gol a través de una mayor posesión del balón. Durante la presente semana ha ensayado con dos sistemas distintos: uno similar al que utilizó frente al Córdoba, con tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros; y el habitual 4-4-2.

En el caso de que se decantara por este último, tendría que tendría que sacrificar a un zaguero, que bien podría ser Alberto, Aveldaño o Jorge Sáenz. En el lateral derecho no podrá contar con el sancionado Luis Pérez, por lo que Raúl Cámara cuenta con serias opciones de ser titular, mientras que en la izquierda se mantendría Camille.

Si Oltra opta por jugar con dos interiores naturales, Suso y Joao opositarían para ocupar el carril diestro, mientras Montañés y Malbasic se disputarían jugar en el lado opuesto. Y al margen de un central sobraría también un mediocentro.

Uno de los ingredientes más atractivos de este choque entre canarios y andaluces es el duelo que se librará en los banquillos. Oltra y Cervera, los dos entrenadores que más veces han dirigido al Tenerife vueven a verse las caras en bandos opuestos. Grandes amigos en el pasado y ahora con una relación bastante menos fluida, los dos técnicos querrán ganarle la partida al otro y para ellos tratarán de exprimir todos los recursos que tengan a mano para salir airosos de esta contienda.

Pero es que los dos se juegan mucho, ya que sus respectivas escuadras se hallan en situaciones comprometidas. Oltra necesita un triunfo que contribuya a mantener su alto estatus ante la hinchada blanquiazul y Cervera busca ganar para acabar con la mala dinámica de resultados que le acompaña desde la segunda jornada. Para el Tenerife, la victoria tendría un valor incalculable, ya que sería la primera del curso y superaría a su rival de hoy en la clasificación. De paso, se vengaría de la eliminación de la Copa del Rey a manos de los de La Tacita de Plata.

En el Tenerife sigue sin poder participar el lesionado Aitor Sanz y tampoco lo hará Chilunda, recién llegado a la Isla después de permanecer tres semanas en su país. Mientras que Cervera no podrá alinear a Daniel Romera, Karim Azamoum y Ager Aketxe, todos por problemas físicos, así como Servando, que se lesionó en el Heliodoro, en el partido de Copa, tras un brutal encontronazo con su portero.