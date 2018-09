Oltra ensaya con cinco defensas

José Luis Oltra volvió a ensayar con cinco defensas en el entrenamiento a puerta cerrada que el Tenerife llevó a cabo ayer en el Heliodoro Rodríguez López. Todo apunta a que repetirá sistema en el choque de mañana contra el Cádiz (19:30 horas), aunque podría introducir algún matiz como jugar solo con un ariete.

Antes del encuentro, quitó hierro a la elección del esquema y subrayó que lo importante es el estilo. "La idea de juego depende del concepto del entrenador, de la cultura del club y de las características de los futbolistas. Esa idea tú la puedes llevar a cabo con un 4-1-4-1, un 5-4-1, un 4-4-2... y hasta con el 91 si llamas desde fuera de Madrid", ironizó. "Los números solo son posiciones de partida. Yo entiendo que al sistema del otro día se le llame 5-3-2, por los jugadores que alineamos, aunque para mí no era exactamente así", puntualizó.

El preparador tinerfeñista se mostró satisfecho con las prestaciones del plantel durante los últimos días. "El grupo sigue estando muy receptivo, acumulando mucha información y también mucho trabajo; es lo normal en estos casos. El lunes analizamos aspectos del partido anterior: algunos positivos y muchos para mejorar. Desde entonces, ya estamos centrados en buscar la primera victoria", añadió Oltra.

El técnico no ocultó que, para él, la cita de este sábado es especial por cuanto supone su regreso al banquillo local del Rodríguez López. "En el Heliodoro tenemos que hacernos fuertes y sabemos que la gente nos va a llevar en volandas, y además se lo pedimos", declaró. "Ahora, debemos aislarnos de la clasificación y de los números, que no son acordes al potencial, pero son los que son. Lo haremos mirando hacia delante, no hacia atrás", fue otro de sus mensajes.

"El partido del sábado es especial. Es la vuelta al banquillo del Heliodoro. Lo he dicho siempre: el Tenerife es el equipo que más me ha marcado y al que más he entrenado. Todo lo que viví fue maravilloso, pero tampoco quiero vivir del pasado", reiteró una vez más. "Tampoco quiero que haya comparaciones, porque ésta es una historia nueva. Pero la idea es la misma: a nivel de juego no se modifica; y en cuanto a los resultados, debemos ser fuertes y regulares en casa. Así es como se consiguen los objetivos", cerró.

Durante su alocución ante la prensa también hubo margen para preguntarle por la incorporación de Rodri a su equipo técnico. "Sabemos que en la parcela ofensiva es un especialista. Y estoy muy, muy satisfecho con su llegada", subrayó el entrenador.