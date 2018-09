La preocupación de Cervera

En Cádiz viven instalados esta semana en un debate sobre el estilo. De sobra conocida es la predilección de Álvaro Cervera por la defensa, esto es, que su objetivo fundamental ha sido siempre encajar poco antes que marcar muchos goles. No obstante, un reciente buen partido del conjunto gaditano con un perfil mucho más ofensivo les ha llevado a replanteárselo todo. A todos, menos al entrenador. "Cuando jugamos a algo que no es lo nuestro, malo", resume.

"Me preocupa mucho lo que he visto, mucho, muchísimo", asegura tras el trasquilón del pasado domingo en Carranza. Un 0-2 ante el Alcorcón que todavía escuece en el cadismo, pero que no discute ni deteriora el crédito de Cervera. Sin ir más lejos, hace tan solo 48 horas desde que recibió el respaldo público de Óscar Arias, el nuevo director deportivo de los amarillos.

"Estamos lejos de lo que yo quiero. La segunda parte de Mallorca, la primera parte de Tenerife... estamos lejos del nivel deseado", repite Álvaro, quien no salió satisfecho de la comparecencia copera de los suyos en el Heliodoro aunque el resultado fuese feliz para ellos (1-2). "Creo que el equipo tiene que ser mucho más sólido", subraya.

A disgusto

"No es una cuestión de imagen, es una cuestión de juego. De que no me gusta lo que veo. Somos un equipo de ayudas constantes, de que el rival tiene que sufrir muchísimo para hacernos gol... y ahora mismo somos de los que más ocasiones recibimos", enumera Cervera con los datos en la mano. El cuadro de la Tacita de Plata está muy lejos de donde le gustaría. Y pierde en casi todas las comparaciones con cursos pretéritos.

"La primera mitad contra el Alcorcón es de lo peor que yo recuerdo desde que soy entrenador del Cádiz", concluye el jefe del banquillo amarillo cuando se le pregunta por el último descalabro. "Normalmente esas cosas nos salen mal", responde sobre el deseo de jugar a un estilo diferente al que ha implantado Cervera en el club del Carranza. "Pero los jugadores toman decisiones y se creen que son las acertadas", puntualiza. "Quizás queremos dar un puntito más hacia delante y cuando lo das, desguarneces la defensa", agrega el entrenador, no cuestionado pero sí acuciado por las urgencias.

Una de las asignaturas pendientes del Cádiz estriba en los partidos a domicilio. Fuera del Carranza, los amarillos no han ganado ni una sola vez en liga. Sí lo hicieron en el torneo del KO, justamente en el Heliodoro Rodríguez López.

Otro problema tiene que ver con el rol de los delanteros, concretamente los que ejercen como arietes. "No estoy de acuerdo en que el nueve esté sólo para marcar, tiene que hacer más cosas, y hablo de los nueve en general. Están para meter goles pero para más cosas". Así que el partido del sábado será un duelo de necesitados, como ya lo fue el Córdoba-Tenerife. Entonces, ambos jugaron con miedo a fallar. Y es ese un hándicap de los grandes.