Lucas Mondelo: "Sólo pensamos en hacerlo mejor que el día anterior, sin presión"

Lucas Mondelo no escondió, en la rueda de prensa posterior al choque, que le vio las orejas al lobo a tenor de la primera parte de las suyas. "Empezamos bien pero nos despistamos en algunas defensas y a base de triples nos superaron. El peligro ahí era tener dudas porque nos podíamos acordar del partido anterior. Nos jugábamos una final", admitía el seleccionador, cuyo objetivo en ese momento fue "equilibrar el partido e igualarlo hasta el descanso". Un parón, "tras luchar contra la ansiedad", que le sirvió para "reflexionar sobre algunos aspectos" y luego "pararlas totalmente en defensa, aunque en ataque hubo luces y sombras, e incluso errores infantiles". Situación comprometida solventada que permite a la selección mirar al futuro. "Solo pensamos en hacerlo mejor que el día anterior, sin más metas, solo mirar al siguiente partido y no ponernos presión", añadió el barcelonés.

Cuestionado sobre si su equipo aún está lejos de su mejor nivel, Mondelo no fue demasiado tajante. "No sabemos hasta dónde vamos a crecer, pero sí que somos competitivos y podemos ganarle a cualquiera, pero también que cualquiera nos puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel", dijo inicialmente, si bien a continuación reconoció que "a lo mejor necesitamos tres pocos mejores porque Canadá está muy fuerte". "Conocemos su físico y tal y como se está desarrollando el campeonato eso te da una ventaja muy grande. Si no hacemos bien nuestro trabajo da igual", añadió sobre las estadounidenses. "Ahora toca disfrutar y la gente va a liberarse un poco la cabeza, y ya por la tarde volveremos al trabajo pero sin agobiarnos. Vamos a disfrutar de ello", insistió Lucas poniendo en valor "lo complicado que es conseguir esa regularidad" que ha llevado a España a "jugar los cuartos de final en una competición internacional por séptima vez consecutiva".