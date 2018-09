"El equipo es mentalmente fuerte y va a aprender de este partido"

Lucas Mondelo señaló en la rueda de prensa posterior al partido que "no hemos salido lo suficientemente duros al partido. Ellas estuvieron acertadas y nos fuimos del encuentro". Con todo, y sabiendo que "hablábamos siempre del primer objetivo, el de quedar primeros, con los siete puntos en el horizonte", Mondelo valoró que "lo logramos a falta de un segundo y tuvimos mala suerte con esa última canasta". Con todo, el seleccionador español se mostró convencido de que "el equipo va a aprender mucho de este partido; es fuerte mentalmente y seguro que daremos un pasito adelante en octavos".

Con respecto a ese encuentro, Mondelo hizo hincapié en que "ahora sólo podemos pensar en ese partido, que es una final para nosotras. Podíamos descansar y jugar los cuartos directamente, pero ahora toca jugar con Senegal y, si conseguimos ganar ese partido, a pensar en los cuartos", insistiendo en que "ahora no existe nada más que Senegal".

En esa línea el entrenador barcelonés descartó hacer la lectura de no tener que enfrentarse a Estados Unidos hasta la final, dado que "no podemos pensar en un partido con Estados Unidos cuando Bélgica nos acaba de sacar de la pista. Parece que sólo existe Estados Unidos y es una cantinela; pero Bélgica fue bronce en el último Europeo, se jugaban la vida y ha salido así", resaltando que "las americanas "comen aparte. Tienen a las MVP de los últimos años, están jugando andando, metiendo 100 puntos y pasándoselo bien", por lo que resaltó que "habiendo perdido hoy no quiero hablar más de Estados Unidos".

Con respecto al choque ante Senegal, Mondelo valoró que "aunque hemos hecho un gran despliegue físico hoy, hay jugadoras que han tenido menos minutos y que pueden ayudar en la rotación de las patas de la mesa"; como Queralt Casas o una Astou Ndour que sólo disputó 13 minutos por las faltas. Con todo, el seleccionador apuesta por "sufrir y ser nosotras mismas" para afrontar el choque de hoy ante el conjunto africano .