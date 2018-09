Abromaitis: "El Madrid es un rival difícil, pero ya les hemos ganado"

Satisfecho con el trabajo realizado en pretemporada por el Iberostar Tenerife, pero inconformista y ambicioso, el norteamericano Tim Abromaitis tiene claro que "hemos realizado un gran esfuerzo en los partidos y cada día en los entrenamientos, pero sabemos que las cosas reales empiezan ahora y todo lo que hemos hecho no cuenta para nada", por lo que será fundamental "empezar con una buena mentalidad" en el arranque de la Liga Endesa, en la que los aurinegros visitan al Real Madrid el domingo a partir de las 18:15 horas.

En cuanto al choque ante el vigente campeón de Liga, Euroliga y Supercopa, el de Waterbury reconoce que "tienen los mejores jugadores y son el mejor equipo que tenemos en España y quizás en toda Europa", pero recuerda que "ya les hemos ganado otras veces en los últimos años, así que no es imposible y vamos a luchar por ello".

Sería la mejor forma de comenzar una temporada especial para un Abromaitis que cumplirá el domingo 100 partidos en la Liga Endesa, en la que es su cuarta temporada vistiendo la camiseta del Iberostar Tenerife. El ala-pívot reconoce que "es extraño para mí" llevar tantas campañas consecutivas en el mismo club, teniendo en cuenta que "mis primeros años en Europa pasé por varios clubes diferentes y, en cambio, ya llevo cuatro aquí. Estoy contento, he pasado muy buenos años en la isla y a ver cuántos más vienen".

Centrado en la temporada que arranca esta semana, Abromaitis vuelve a reencontrarse con Txus Vidorreta, que trae al Iberostar Tenerife un libreto "similar. Es vedad que tenemos algunos sistemas diferentes, pero en defensa es bastante igual" a la anterior etapa del técnico bilbaino en Tenerife, ya que "Txus es Txus, va a seguir siéndolo y estamos contentos de jugar para él de nuevo. La actitud es la misma de hace dos años, esa actitud de que nada va a ser fácil contra nosotros y de luchar cada día", concluye el interior norteamericano.

La principal diferencia con respecto a ese período anterior estriba en que "tenemos una plantilla diferente y, tal vez, más expectativas", pero "no podemos decir demasiado hasta que veamos cómo se desarrolla todo este año".

Arranca la Liga Endesa

El Iberostar Tenerife será el encargado de cerrar la primera jornada de la Liga Endesa el domingo, pero el telón competitivo se alzará con el choque que hoy disputan Barça Lassa y Herbalife Gran Canaria a partir de las 20:30 en el Palau Blaugrana. Los amarillos, en una temporada histórica por su debut en Euroliga, llegan al choque después de una floja pretemporada, en la que no han sumado triunfos, y que ha estado marcada por los problemas físicos que han limitado la participación de varios jugadores de la plantilla de Salva Maldonado, como un Marcus Eriksson que no podrá jugar frente a su ex equipo. Por su parte, el Barça de Pesic, tras una participación decepcionante den la Supercopa, buscará comenzar con buen pie el primer proyecto post-Juan Carlos Navarro, con hasta seis caras nuevas y la ausencia hoy por lesión del húngaro Adam Hanga.