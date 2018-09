Con la confianza que da una pretemporada inmaculada (cinco partidos y otras tantas victorias), el base del Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel, es optimista con respecto al estado en el que el conjunto aurinegro llegará al inicio de la Liga Endesa, ya que "la preparación ha sido muy positiva tanto en resultados como en sensaciones. Ha sido extraña por las ventanas FIBA y por no poder entrenar en nuestra cancha, pero llegamos muy bien al comienzo".

Un inicio de temporada que los de Txus Vidorreta afrontarán en el Wizink Center (domingo, 18:15 horas) ante el Real Madrid, vigente campeón de Liga, Euroliga y Supercopa. Un coco ante el que el aragonés apuesta por "pensar en nosotros y en lo que hemos hecho bien durante la pretemporada. Ellos son el mejor equipo de Europa ofensivamente y, si somos capaces de luchar e intentar que no se sientan cómodos, tendremos opciones" ante un rival que "castiga mucho los errores. Puedes estar 30 minutos haciéndolo bien, pero se te funden los plomos tres minutos, te pillan tres contraataques y dos tiros abiertos y partido perdido"; por lo que "debemos minimizar errores y ser sólidos en defensa".

Será el primer envite de una temporada en la que "todo va a estar muy igualado. Había equipos que el año pasado sufrieron y que esta temporada tienen plantillas muy competitivas", por lo que "el nivel medio de la liga ha subido". Ante ello, San Miguel sitúa el objetivo del Iberostar Tenerife en tener "los pies en el suelo, pero con un punto más de exigencia: luchar por entrar en Copa y playoff y llegar lo más lejos posible en Champions es lo mínimo que tenemos que marcarnos y, si llegamos más lejos , bienvenido sea".

San Miguel se ha convertido en una de las voces más autorizadas dentro del vestuario aurinegro, toda vez que se ha convertido esta temporada en el jugador más veterano del equipo. "Me di cuenta cuando llegué", señalaba entre risas. "Es la primera vez que me pasa, pero no me lo siento así, son más los compañeros los que me lo recuerdan. Físicamente me siento bien y no hay más; sólo la fecha de mi carnet de identidad".