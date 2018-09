Aveldaño admite que hay ansiedad

Con seis jornadas sin conocer el triunfo, los jugadores del CD Tenerife comienzan a desesperar y Lucas Aveldaño así lo reconoció ayer. "A uno le llega ansiedad cuando no consigue los tres puntos", de ahí que se centre, junto a sus compañeros, en obtener la victoria el sábado ante el Cádiz. Porque además entiende que ya es hora de dar una buena imagen en el Heliodoro Rodríguez López y "empezar a hacerse fuerte en casa". Ya que, a su juicio, si el conjunto blanquiazul hubiera estado mejor en los partidos como locales "se hubiese valorado muchísmo más el punto de Córdoba".

Aveldaño aseguró que las sensaciones del empate cosechado en el Nuevo Arcángel son "una mezcla de todo". "Somos conscientes de que no hicimos el partido deseado pero también hubo cosas positivas, teniendo en cuenta el planteamiento nuevo, la llegada del míster, que ha tenido poco tiempo para trabajar... Hoy estuvimos viendo el partido y percibimos que hicimos cosas muy buenas, sobre todo en los primeros 15 minutos de la segunda parte, en los que tuvimos dos ocasiones claras de Bryan Acosta y ahí retrocedieron ellos un poco. Luego llegó la expulsión que nos hizo el partido más cuesta arriba", agregó.

El central blanquiazul dio a entender que el planteamiento novedoso de Oltra para esa cita se diseñó con la idea, sobre todo, de no sucumbir otra vez. "Cuando llega el míster lo que te propones, después de dos derrotas consecutivas, es no perder. Obviamente, ganar hubiera sido lo mejor porque te da más confianza y tranquilidad. Pero la disposición táctica de tres o cinco, como la quieran llamar, es nueva y eso requiere trabajo e ir puliendo poco a poco", explicó.

Lo que no pudo confirmar Aveldaño es si ese dibujo es el que quiere implantar Oltra a partir de ahora o solo decidió utilizarlo para ese momento: "El míster no dijo si vamos a seguir jugando o no. Habíamos trabajado de las dos formas, con dos equipos distintos, uno con línea de cinco y otro con cuatro atrás, porque hay que estar preparados para las dos cosas". Y justifica el mal partido del sábado en que "cuando no lo has trabajado mucho, se nota porque tienes que ir conociendo a los compañeros, ya que son movimientos distintos y todo eso requiere trabajo".

Para Aveldaño, le es indiferente si el Tenerife juega con cuatro o cinco atrás, dado que para él lo importante "es que el equipo funcione". "Cuando es así, nos gusta pero si las cosas no va bien, uno no se siente cómodo, utilices el dibujo que sea", puntualizó.

Particularmente él se sintió "bien" en esa disposición táctica nueva y dice que simplemente se limitó a "defender, que era lo que tocaba". En su opinión, el Tenerife se comportó con corrección atrás, pese a que, tal y como apunta él mismo, "no se tuvo mucho el balón y cuando se tenía, se perdía o no se supo aprovechar".

Se elegró Aveldaño de que su compañero Naranjo por fin rompiera su sequía goleadora. "Se lo merecía", indicó en alusión al delantero onubense. "Es un gol que le da mucha confianza y va a ayudarle a demostrar la clase de jugador que es". Al igual que también destacó la gran actuación de Dani Hernández. Por último, se quejó del penalti a Alberto que no señaló el colegiado.