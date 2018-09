España, con todo a favor para sumar su segundo triunfo

Sin tiempo para descansar ni saborear el trabajo triunfo ante Japón, España afronta hoy (20:00 horas, Santiago Martín) la segunda jornada del Grupo C, midiéndose a la selección de Puerto Rico. Las de Lucas Mondelo, tras superar el escollo inicial que supuso el combinado nipón, afrontan la segunda jornada con mayor tranquilidad y midiéndose ante un rival que parte con todas las papeletas para ocupar el último puesto del grupo al término de la primera fase.

Mondelo señaló, con respecto al encuentro, que " si salimos bien al campo podremos probar cosas y recuperar a otras", apostando por "ser prudente" en cuanto a los minutos para las tocadas Alba Torrens y Silvia Domínguez, si bien la base catalana dispondrá de minutos después de no jugar ayer, da do que "no le íbamos a cargar la responsabilidad de debut contra Japón". Por su parte, Puerto Rico necesita el triunfo para mantener vivas sus escasas opciones de clasificarse para la segunda fase del Mundial.