Un debut desafortunado

La selección boricua, que debuta en un Campeonato del Mundo, no pudo tener peor arranque en la jornada inaugural. Las de Jerry Batista se mostraron muy inferiores a la selección de Bélgica, cediendo por un elocuente 36-86. 3-18 al término del primer cuarto, 6-48 al descanso... Puerto Rico no pudo en ningún momento plantar cara al combinado europeo y sólo las actuaciones de la base ex WNBA Jennifer O'Neill y de Pamela Rosado pudieron rescatarse del choque. Junto a ellas, el reciente fichaje del Gernika Jazmon Gwathmey conforman los principales puntos fuertes de las americanas. N.F.