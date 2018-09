"En caso de ganar, le hubiese dedicado el triunfo a Etxeberria"

José Luis Oltra, dolido por el resultado pero satisfecho con la imagen. El técnico valenciano resaltó en Córdoba que su equipo jugó una buena primera mitad y salió con energía en la segunda, si bien luego la expulsión de Luis Pérez lo condicionó todo. En su discurso, una confidencia. "Si hubiésemos ganado, se lo hubiese dedicado a Etxeberria porque el trabajo también es suyo", remarcó. Un detalle que le dignifica.

En su relato del encuentro, el valenciano subrayó que el empate final (1-1) no es injusto. Pero sí "una pena". "Cuando ya se habían dado todas las circunstancias para irnos ganando, sucede esto. Pero trato de ser honesto y sincero. No se puede hacer menos y llevarnos más, sobre todo en la primera parte, donde no apuramos apuros defensivamente, pero con balón hemos carecido de intención. Nos hemos ido ganando casi sin tirar a portería. En la segunda parte, había más orden y salimos enchufados. Pero la expulsión condiciona todo", reiteró.

"El equipo ha estado concentrado. Y me ha gustado la segunda mitad, aunque ellos hayan tenido ocasiones", fue otro de los mensajes del preparador blanquiazul, que iniciaba su segunda etapa en el banquillo del representativo. "Es un punto sufrido fuera de casa. . Los dos equipos han querido ganar hoy [por ayer], pero ninguno se ha soltado de verdad para ir a por el partido porque hay miedo a la derrota en ambas situaciones", confesó.

Para Oltra, la acción más importante del partido fue la secuencia que pudo traer el 0-2 y acaba con la pena máxima salvada por Dani Hernández. "A Bryan Acosta no hay nada que reprocharle porque lo ha dejado todo en el campo. Luego, sucede lo del penalti y cuando Dani lo para, parece que la suerte la tienes para ganar. Pero llega el castigo al final. Aunque creo que es justo, ya que el Córdoba ha apretado", reconoció.

Según el sucesor de Etxeberria, "el equipo aún debe mejorar en muchos aspectos". "Nos ha faltado confianza en muchos momentos, pues hemos estado algo cohibidos, tanto en bagaje ofensivo como en presencia en área contraria. Destaco el esfuerzo en la segunda parte porque la nota ha sido más alta. En los momentos delicados, hemos sido solidarios y generosos en el esfuerzo", adujo a continuación.

De lo que salió ayer más satisfecho Oltra es del trabajo defensivo. "Es lo primero que preparamos", reconoció. "Cambié cosas porque es necesario para entrar en una dinámica diferente. Ahora bien, necesitamos crecer y mejorar con balón", añadió.

Con vistas al pasado y al futuro, dejó claro que "hace diez años fue una historia distinta a la actual, con otros jugadores y otra plantilla". Pero apuntó Oltra que no va a pedirle nada a la afición. "No soy de exigir nada y sí creo que debo dar más. Tenemos que remar en la misma dirección, pero no debo pedir sino ofrecer más de mí para sacar el máximo rendimiento a mis futbolistas", cerró. En su alocución, reveló que Camille pidió el cambio por unas molestias. "Me ha dicho que no está roto, pero estaba con dudas y preferimos obrar así".