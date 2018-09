Teno acoge la salida de una prueba que adquiere carácter competitivo

A primera hora de la mañana de hoy dará su pistoletazo de salida la quinta edición de la Intersport Canarias Faro a Faro 2018. Este año, además, será una auténtica revolución, pues, por primera vez en su historia, la carrera será de carácter competitivo y tendrá como absoluta protagonista a la Isla Baja. Con salida en el emblemático Faro de Teno, el recorrido contará de 75 kilómetros y pasará por los municipios de Santiago del Teide, El Tanque o Los Silos, para finalizar en el Faro de Buenavista. Los participantes visitarán algunos de los parajes naturales más bellos de la isla de Tenerife, mientras tratan de unir los dos faros en menos de 16 horas, afrontando el desafío que supondrán los más de 8.000 metros de desnivel acumulado.

Al igual que en ediciones anteriores, se mantendrá el formato de participación por parejas, sobre una ruta no balizada. Con 75 parejas inscritas, el total de corredores que se enfrentará a los caminos de la Isla Baja asciende a 150. "A todos los corredores, les pido que abran bien los ojos y disfruten de una de las zonas más bonitas de esta Isla", afirma Edu López, uno de los organizadores de la prueba. Una carrera mágica, que promete grabar paisajes únicos en las retinas de los corredores y de todos aquellos familiares, amigos y vecinos de la Isla Baja que deseen compartir esta maravillosa experiencia. "Salir a las 5:00 am, del Faro de Teno, para ver el sol salir casi en las faldas del Teide, hace mágica esta prueba", finaliza Edu.