Chilunda, pendiente de encontrar vuelo para volver a la Isla

Shabaan Idd Chilunda regresará a Tenerife en las próximas horas, informaron fuentes del club. Tras conseguir cita para obtener un visado definitivo para permanecer en España -el anterior era provisional-, el tanzano esperaba ayer encontrar vuelo para retornar a la Isla y ponerse a disposición de José Luis Oltra, su nuevo entrenador.

Chilunda se ha mantenido informado de los últimos acontecimientos acaecidos en el representativo a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, donde se muestra muy activo. El jugador blanquiazul apenas disputó cuatro minutos durante la etapa de Joseba Etxeberria en el banquillo insular. No obstante, no hay perspectivas de que su posición mejore con el cambio de técnico. Sus problemas de adaptación son evidentes y sus primeros entrenamientos evidenciaron que no estaba al mismo nivel que sus compañeros.

El Tenerife arriesgó cuando determinó asignarle ficha profesional para el primero de sus años de cesión por parte del Azaam. En todo caso, ya en su presentación Alfonso Serrano advirtió de que se tomaban de margen hasta el mercado invernal para verle en acción. A día de hoy, no se descarta una salida de Chilunda en enero. Mientras tanto, se prevé que ya el lunes pueda incorporarse a la dinámica del grupo y seguir con su integración al plantel.