Oltra: "No ha sido del todo justo lo que le ha pasado a Etxeberria"

José Luis Oltra mostró ayer su lado más solidario y empático paraaludir a su antecesor en el banquillo del CD Tenerife, Joseba Etxeberria. El actual entrenador blanquiazul manifestó que el técnico vasco "ha hecho un gran trabajo" en el equipo chicharrero, si bien opina que "ha tenido muy mala suerte". "No ha tenido recompensa ese trabajo, no ha sido del todo justo lo que le ha pasado pero así es el fútbol y a mí me ha pasado también en otras ocasiones, en las que haces bien las cosas y luego no tienes recompensa del resultado", añadió.

Ahora, Oltra quiere "cambiar esa mala dinámica", como expresó en el programa Play Segunda, de la SER. El ex del Córdoba, Deportivo, Mallorca y Granada, entre otros, está convencido de que tiene "una plantilla compensada y con talento", a la que lo único que le falta es "que le entre la pelotita, que tenga algo más de suerte y que se pille una buena racha porque esta categoría es muy de dinámicas". Oltra no sabe "hasta dónde se puede llegar con el Tenerife", pero dice que la ilusión es máxima.

El nuevo entrenador del representativo volvió a confesar que se siente "muy feliz" de regresar a la Isla. "Fue una ilusión desde que me llamó el Tenerife y estoy muy contento aunque ahora necesito que los resultados me acompañen", completó. Por último, elogió a la que volverá a ser su afición, a la que describió como fiel y apasionada".