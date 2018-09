El Mundial, huérfano de canarias

Una Copa del Mundo en Tenerife, pero sin canarias. La cita que arranca mañana en la Isla se ha quedado huérfana de jugadoras de la tierra. Una ausencia provocada no por una lesión sino porque la grancanaria Leonor Rodríguez ha sido uno de los dos últimos descartes dados a conocer ayer por la mañana (aunque comunicados a las jugadoras el miércoles por la noche) por Lucas Mondelo de cara a la cita que se prolongará hasta el día 30. La otra damnificada en esta criba final es la también exterior María Conde.

Partícipe de varios éxitos. La baja de Leonor podría sorprender en tanto en cuanto la grancanaria era fija en los esquemas de Mondelo desde hace algunos años, incluyendo los Juegos Olímpicos de Río (2016) y el Europeo de la República Checa (2017), donde España fue plata y oro respectivamente. Además, la exterior isleña había tenido un papel más que aceptable en los últimos encuentros de preparación, incluido el más reciente frente a Japón (pasado sábado) cuando fue capaz de anotar 11 puntos en solo 13 minutos. Entre ellos un triple en un momento caliente y que resultó clave para que España forzara una prórroga que luego acabaría ganando.

Overbooking exterior. Sin embargo, su ausencia 24 horas después en el choque contra Australia resultó más que significativa. No solo porque fue la única de las 12 convocadas ese día que no saltó a la cancha, sino porque la respuesta del seleccionador no pareció muy convincente. "Sí, decisión técnica", respondió, tras cierta pausa, el preparador barcelonés, que en cambio sí fue mucho más claro a la hora de explicar que el día antes había dejado fuera a María Conde y en ese partido a Belén Arrojo, dando a entender que ambas se disputaban uno de los descartes. A todo ello se une la recuperación final de Silvia Domínguez, lo que generaría un overbooking en los puestos de uno y dos.

Profesionalidad. Según palabras de Mondelo, estos últimos "han sido dos de los descartes más complicados" que ha tenido que realizar por la situación en la que han llegado. "En una situación ideal hubiéramos tenido que llegar a Tenerife, hace una semana ya con las 12 jugadoras. Sin embargo, las circunstancias de varias jugadoras importantes en proceso de recuperación; nos obligó a estirar la concentración con 14 jugadoras", resumió el técnico catalán, que enseguida tuvo buenas palabras para las dos sacrificadas. "Sólo puedo reconocer la gran profesionalidad de María y de Leo, que hasta el último entrenamiento han estado al cien por cien y a un altísimo nivel".

Volverán. Para Mondelo, "este año los descartes han sido muy caros porque todas han peleado por un puesto y han sido detalles o características determinadas las que nos han hecho tomar la decisión pensando en posibles momentos y rivales", explicó el seleccionador, que ya a principios de mes había prescindido de Tamara Abalde y de María Araujo en relación a la lista inicial de 16. "Ambas jugadoras estuvieron en el último campeonato y en este entran dos que no estuvieron. No tengo ninguna duda de que Leonor Rodríguez y María Conde volverán a estar", concluyó.