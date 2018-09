Malbasic dice que este debe ser el año de su eclosión en el Tenerife

Filip Malbasic estuvo a punto de abandonar la disciplina del CD Tenerife este verano pero, a pesar de que hubo clubes que se interesaron por contar con sus servicios no se llegó a alcanzar un acuerdo con ninguno de ellos. El futbolista quería más protagonismo del que tuvo durante su primera campaña en el conjunto blanquiazul y por eso contempló la posibilidad de cambiar de aires.

Finalmente se quedó en el club chicharrero, al que le unen aún esta y tres campañas más, y se ha propuesto triunfar en él. De momento, esta temporada, si bien en lo colectivo no le está yendo demasiado bien, en lo individual no puede quejarse por falta de protagonismo, aunque sí por sequía goleadora. "Desde pretemporada me sentía bien. Es una pena que el equipo no sume más puntos y no ganemos. Me falta ese nuevo gol que todos los delanteros necesitan. Quiero trabajar y continuar así. Tengo mucha confianza en el equipo y en mis compañeros. Ojalá que marquemos goles y aprovechemos las ocasiones. Necesitamos los tres puntos y tenemos muchas ganas de ir a ganar a Córdoba", comentó durante su primera intervención en el acto de entrega del premio Mahou al mejor jugador blanquiazul del mes de agosto, que ha recaído en él.

Esta temporada se la ha tomado como un reto especial, después de que la anterior le sirviera para adaptarse a un nuevo equipo, a la Isla y a la cultura española. "El primer año es muy difícil, idioma distinto, nueva cultura... Este año lo afronto con ganas de demostrar que soy buen jugador y me siento bien. Me faltan goles, aunque tengo ocasiones. Quiero que el equipo haga las cosas bien porque de lo contrario nada tiene sentido. Primero va el colectivo y luego los jugadores", indicó.

Malbasic no cree que su papel en el Tenerife este año sea relevante porque entiende que en el equipo que ahora dirige José Luis Oltra "todos son importantes". Eso sí, asegura que cuando le toca salir a defender la camiseta del representativolo hace "al máximo". Se refirió a la mala fortuna que ha tenido el Tenerife en este tramo inicial de competición. Y citó, como ejemplo, el último encuentro de liga: "Ante el CF Reus, el equipo llegó mucho, yo tuve dos ocasiones, fue una pena porque no podemos marcar y luego nos marcan un gol por error nuestro de córner. Hay que intentar anotar, pero esta liga es muy difícil y todos los equipos son muy complicados. Con dos o tres victorias ya estás arriba. Esperamos ganar y cambiar la dinámica". En ese sentido, apuntó que "siempre se cambian cosas con un nuevo entrenador".

Así, de José Luis Oltra, dijo que "intenta hacer cosas nuevas para cambiar la dinámica". Y asegura que tratarán de llevarlo a cabo en Córdoba con el fin de poder lograr el primer triunfo. Por último, sobre la destitución de Joseba Etxeberra comentó lo siguiente: "Esto es fútbol. Cuando fallan los resultados, el entrenador es el que lo paga. Tenemos minutos malos en las primeras jornadas, pero también minutos muy buenos donde falta gol para cambiar los partidos de nuestro lado. Aceptamos lo que decide el club".