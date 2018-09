Fernández: "Que cambie de técnico el Tenerife no debe afectarnos"

José Manuel Fernández, capitán del Córdoba CF, declaró ayer que su equipo, actualmente en la penúltima posición de la tabla clasificatoria "tiene ganas de revertir la situación". Para hacer un ejercicio de autocrítica a continuación: "No ha sido el inicio esperado y lo achacamos a nosotros mismos. No hemos estado al nivel, ya que de no haber sido así tendríamos más puntos. Tenemos que ponerlos las pilas desde ya. Somos el Córdoba, tenemos que representar una ciudad y una imagen muy grande, así que debemos dar más de cada uno".

Conocedor de los efectos que suelen producir los cambios de entrenadores, en alusión al que se ha producido en su rival del mañana, dijo que solo se centra en su escuadra. "No miramos a otros equipos. Que venga un técnico nuevo al Tenerife, no nos tiene que afectar en nada", manifestó con rotundidad.

José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, podría seguir los mismos pasos de Joseba Etxeberria en el caso de que las victorias sigan sin llegar. Aunque Fernández no duda en mostrar su apoyo y confianza en su técnico. "No entramos en eso. Ya se sabe el crédito que tiene Sandoval. Estamos con el entrenador a muerte. Al final, todos queremos que este partido salga bien y ganar", indicó al respecto. Para añadir después lo siguiente: "Es pronto. No poddemos sacar conclusiones en la quinta jornada. Sandoval lo está dando todo por el Córdoba. Nosotros vamos de la mano con él. Si podemos sacar esto adelante es con él de la mano".

Aseguró que en el vestuario verdiblanco están "muy unidos". "Somos una familia y el grupo está muy bien", agregó. Y restó relevancia al hecho de que en el anterior partido de los suyos, disputado ante el Málaga él fuera suplente. "Me dedico a entrenar todos los días y el míster decide", se limitó a decir.