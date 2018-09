La Carrera Popular del Cristo toma las calles de La Laguna

La XXXIX Carrera Popular del Cristo, una de las citas más longevas del municipio de San Cristóbal de La Laguna, toma este sábado 22 de septiembre las calles. Más de 600 personas recorrerán el nuevo circuito, homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

La carrera estrena un recorrido de 5.000 metros, con salida y meta en la Plaza del Adelantado y que discurrirá por el casco histórico lagunero. Este nuevo itinerario sustituye al de ediciones anteriores de 8.000 metros. La prueba dará comienzo a las 17:30 con las categorías Benjamín y Alevín, que recorrerán 685 metros. Diez minutos más tarde será el turno de la modalidad Infantil y Cadete (1.300 metros). A las 18:00, con el circuito de 5.000 metros, se correrán las categorías Juveniles, Juniors, Seniors y Veteranos.



Horario de salida y distancias a recorrer:

€ 17:30 horas - 685 metros aprox. (pendiente confirmación) - Categorías Benjamines y Alevines

€ 17:40 horas - 1.300 metros aprox.(pendiente confirmación) - Categorías Infantiles y Cadetes

€ 18:00 horas – Circuito 5.000 metros aprox. - Categorías Juveniles, Juniors, Promesas, Séniors y Veteran@s. Recorrido 1 vuelta: Salida Plaza del Adelantado, C/ Nava Grimón, giro izquierda Plaza del Cristo, giro derecha Cmno Las Peras, giro antes de llegar a la rotonda de la Vía de ronda, Cmno. Las Peras, Tabares de Cala, giro derecha C/ San Agustín, giro izquierda C/ Ascanio y Nieves, C/ Carrera, giro izquierda plaza Doctor Olivera, C/ Herradores, giro izquierda C/ Tabares de Cala, giro derecha C/ Carrera, Meta: Plaza del Adelantado.