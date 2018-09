La plantilla se siente responsable

Raúl Cámara fue el capitán elegido ayer por el gabinete de Comunicación del CD Tenerife para comparecer ante los medios de comunicación, en lo que iban a ser las primeras declaraciones de un jugador después de producirse el relevo en el banquillo blanquiazul. Y el veterano futbolista madrileño manifestó que él y sus compañeros se sientes responsables del cambio de entrenador.

"Siempre que se produce una destitución, el juador se queda con un sentimiento de culpa y responsabilidad porque cuando el equipo no consigue los objetivos, los puntos, o nuestro rendimiento no es el deseado, al que cesan es al entrenador. Esperemos que ahora cambien las cosas", comentó. Siguió explicando que "cuando las expectativas son altas o se cree que el equipo puede dar más, cuando se toma una decisión así es porque el club cree que es necesario y el equipo lo necesita". "Solo el tiempo dirá si la decisión ha sido acertada o no. Pero los responsables somos nosotros porque piensas que podías haber dado más, aunque es verdad que la suerte no nos ha acompañado en ninguna de las jornadas", agregó, al tiempo que expresó su esperanza de que "este cambio saque al equipo de esta dinámica".

Ha visto con muy buenos ojos la llegada de José Luis Oltra, al que considera "un entrenador que tiene muchísimo bagaje y experiencia" y que "encima conoce la casa, a la gente y la Isla". Después de confirmar que él y sus compañeros ha podido despedirse de Etxeberria, así como de Jorge Pérez y de Roberto Cabellud,señaló que ya toca "mirar al frente y centrarse en el Córdoba". Dice que aún es pronto para que se vea en el Nuevo Arcángel la mano de Oltra en el Tenerife pero sospecha que algún cambio se verá ya. "Oltra es un tío que ha entrenado muchísimo, pero cuando llegas a un equipo nuevo y quieres cambiarlo todo rapidísimo no suele ser bueno. Hay matices diferentes y poco a poco intentará irlos metiendo, con cautela y acertadamente. Nos ha dicho cuatro o cinco cosas e iremos trabajando otras más adelante. Esperemos que Oltra aporte cosas nuevas y que mantengamos lo que ya hacíamos bien con Etxeberria para que el equipo sea más consistente y competitivo", indicó Cámara.