Serrano: "El cese de Etxeberria no fue solo por los resultados"

Alfonso Serrano admitió que la destitución de Joseba Etxeberria ha sido "una decisión difícil", además de "consensuada". Para mí hubiera sido más fácil quedarme en mi despacho dejando pasar las jornadas. Lo he hecho porque tengo que ser honesto con el club y con el presidente. Sé lo que acarrea para mí esta decisión, en el lugar que voy a quedar, pero creo firmemente en que es la mejor decisión que he podido tomar. Estoy plenamente convencido de que la llegada de Oltra es lo mejor para el club", declaró.

Reconoció que cesar a un entrenador en la quinta jornada "puede resultar raro", si bien asegura que lo ha hecho "por el bien del club". "Ahora se abre una nueva etapa, con un hombre que conoce la casa y a la plantilla, en la que esperemos que se puedan dar alegrías a la afición".

Serrano contó paso a paso cómo se llegó a la decisión final de prescindir de Etxeberria: "Después del partido ante el Reus, nos reunimos el sábado, le expuse al presidente lo que yo pensaba de esta situación, él dio su opinión, y nos dimos el domingo para pensar y de liberar. Quedamos para hablar el lunes por la mañana y entonces fue cuando tomamos la decisión, a las 11:00 horas. Y a las 11:25 le doy la noticia a Etxeberria. No le di motivos porque no suelo hacerlo, ya que cada cual tiene su forma de ver las cosas y no es buena una confrontación".

No quiso desvelar los motivos del cese del técnico vasco pero sí adelantó que "cuando tomas una decisión tan grave hay varios motivos, no solo uno". "Es una decisión que hemos tomado, temas personales internos del club y no creo que sea bueno airear los motivos del despido. Ha sido por los resultados y por otras razones", agregó.

Serrano explicó por qué se prorrogó el contrato de Etxeberria en verano cuando existían dudas acerca de la conveniencia o no de que siguiera en el cargo. Y confirmó primero que estuvo"mirando varias alternativas, como él también hizo, lo que es totalmente normal". Y dice que esperaba ver "aquel equipo que empezó con Etxeberria y que obtuvo tan buenos resultados en ese mes y medio". Pero esta temporada no ha sido así. Recordó que "de los últimos 14 partidos hemos ganado uno", así que pensó que "era la hora de cambiar de entrenador y traer a Oltra".