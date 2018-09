Etxeberria se despide a través de una carta elegante y sentida

Joseba Etxeberria había manifestado el lunes, en el momento de salir de las oficinas del estadio Heliodoro Rodríguez López, tras ser destituido, que llevaría a cabo una rueda de prensa. En ese momento simplemente se limitó a decir que estaba "jodido" por lo ocurrido. Sin embargo, no ha querido hacer más declaraciones, aunque el mismo día de su despido colgó un tuit en su cuenta dando las gracias a todo el tinerfeñismo por su apoyo.

Ayer volvió a utilizar las redes sociales para publicar una carta de despedida en la que reza la siguiente: "Ahora que la salida del CD Tenerife es oficial, quiero aprovechar para despedirme de todos aquellos que me habéis acompañado y ayudado en estos siete meses en los que he pertenecido a este gran club. Primero, agradecer a los de la zona '0'. Los que habéis estado ayudándome, disfrutando y sufriendo en el día a día, facilitando siempre mi labor en estas 22 jornadas que he dirigido al equipo. Cuerpo técnico, médicos fisios, encargados de material, jardineros? A los verdaderos protagonistas, los jugadores. Gracias por vuestro comportamiento, esfuerzo y complicidad. Ha sido un placer entrenaros. A pesar de los abogados en los rondos? A los medios de comunicación, por vuestro respeto y hacer muy fácil la convivencia en el día a día. A la afición, que me habéis hecho sentir como en casa. Seré un txitxarrero más. Dejo amigos que sé que son para toda la vida. Una isla que tiene magia. Una aventura corta pero intensa en la que espero haber contribuido a dejar un club mejor de lo que me encontré. Por último, desearle suerte a José Luis Oltra, pues su fortuna será la del CD Tenerife. Los resultados no tardarán en llegar. Gracias y hasta siempre. Vamos Tete".