Beirán espera ver un Canarias "a tope" en "el inicio más difícil posible"

Tras haber anotado el lunes 14 puntos con la selección española, Javi Beirán fue el representante del Iberostar Tenerife en la presentación de la Liga Endesa. No es la primera vez que el madrileño oficia de embajador canarista en este acto anual, en cierta medida un ejemplo de su relevancia en la nave aurinegra. "Seguir en la Liga Endesa y que cada año tengamos más peso, es importante, tanto personalmente como para el club", explicó el alero, que subió al escenario junto a Sergi Llull a modo de simbología del Real Madrid-Iberostar que se vivirá en la primera jornada. "Es el inicio más complicado posible, pero a la vez el más bonito, contra el campeón de liga y de la Euroliga, y en su casa", admite el exterior del cuadro lagunero, que a la vez considera como "una buena prueba de nivel" el último duelo de preparación, el que medirá al Canarias contra el Gran Canaria este domingo. "Nos mediremos a un rival de Euroliga, contra una gran plantilla y en su casa. Muchos factores en contra para ponernos a prueba de cara al arranque de liga", especificó.

Un debut de máxima exigencia, para el se "deben olvidar ya las ventanas" para ponerse a tope en poco menos de dos semanas". Un cambio de chip que le afecta a él directamente, aunque en su caso tras una semana de trabajo de alto nivel. "Al equipo le perjudica no haber estado al completo estos días, pero es verdad que personalmente aquí he jugado dos partidos de alta competición y máxima exigencia, en los que había que estar al cien por cien", explica Beirán sobre una división de la plantilla que "ya estaba planificada en la preparación, por lo que no debería afectar mucho".

"Que todo siga igual"

Con el debut del día 30 en el horizonte y aún con dos encuentros de pretemporada por disputar, Beirán se congratula de que "por ahora todo va muy bien, sobre todo porque no ha habido lesiones, y más si lo comparas con otros equipos que casi no tienen jugadores para disputar partidos amistosos". "Esperemos que todo siga así, ojalá ganando los partidos, pero especialmente haciendo las cosas bien para el primer encuentro oficial", especificó el madrileño, para el que la vuelta de Vidorreta supone "un plus". "Los nuevos se van a adaptar más rápido, mientras que los que estábamos ya conocemos todos los sistemas y su forma de defender", explicó Javi.

Cuestionado por los retos de este Iberostar Tenerife, Beirán no supo concretar "que supone ser más ambiciosos". "Nuestro objetivo por tercer año consecutivo es intentar volver a estar en la Copa y en los play off; para nosotros estar ahí significa mucho y volver a meternos sería algo bonito y grande". No escondió el dorsal 33 "quizá la Champions del año pasado se haya quedado un poco clavada tras la eliminación contra". "Vamos a intentar luchar en las dos competiciones porque creo que tenemos plantilla para ello" dijo finalmente.