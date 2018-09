"Estos partidos tan duros y con tanto físico nos vienen muy bien"

El seleccionador Lucas Mondelo reconoció que a España le "viene muy bien este tipo de partidos contra selecciones como Australia, Canadá o Francia, partidos durísimos, de muchos kilos y físico", pero no escondió que a su rival de ayer "le faltan varias de sus jugadoras más relevantes", caso de "Cambage y Mitchell, su base titular". "Hemos ganado, pero realmente me quedo en que nos hemos sabido adaptar al partido y al arbitraje", señalaba el técnico barcelonés en referencia a una actuación de los colegiados que no le dejó nada satisfecho, a su entender "porque cuando se pita en masculino, cuesta hacerlo luego a chicas, pero creo que tiene su disculpa". "Cuando vamos fuera de España los arbitrajes son caóticos, pero aquí espero que piten lo que crean para que todo sea más equilibrado y más justo, algo que nos vendrá bien para endurecernos", añadió al respecto.

A título individual Mondelo poner en valor que "ha habido jugadoras que han dado un paso adelante" y concretó en "Alba Torrens ha estado más cerca de lo que es ella, y Anna Cruz también". Dos piezas claves para que "la selección esté donde se esperaba", aunque admitió que "muchos rivales también se encuentran en esta situación". "Hemos visto a Japón muy cansada contra China, pero ante nosotros no lo estarán", puso como ejemplo. "Lo importante, insisto, es el paso al frente que han dado varias jugadoras ante un rival tan físico", insistió por último.

Por su parte, Alba Torrens, que ayer acabó con 12 puntos y siete rebotes, "calificó como muy positivo el balance de toda esta preparación, sobre todo por el trabajo hecho más que por los resultados" y recordó enseguida que "todavía queda esta semana para analizar lo que ha sucedido en estos dos últimos partidos y terminar de ajustar un poquito más". La alero catalana admitió, como su seleccionador, "que el duelo ante Australia ha sido muy físico", pero valoró que España "peleó muy bien y volvió a competir; me quedo con eso", si bien entre líneas admitió ciertos despistes en el tramo final del partido, una licencia que "no se puede permitir porque estos equipos son capaces de remontarte en nada". A nivel personal admitió "estar contenta de estar con el equipo y dando pasos hacia adelante para ya estar al cien por cien".