"Para resolver esta situación solo hay un camino: estar unidos"

Preocupación en el banquillo del Tenerife. Joseba Etxeberria, entrenador del cuadro blanquiazul, empieza a estar cuestionado después de seis partidos oficiales consecutivos sin una sola victoria. Un panorama inimaginable cuando arrancó esta campaña y que pone contra las cuerdas al vasco, quien ayer no disimuló su desasosiego por tan fea dinámica.

Sea como fuere, destacó que el juego del representativo sí le gustó ayer. "El equipo salió con la intensidad que queríamos, se ha atrevido a todo, hemos llegado con bastante claridad y frecuencia, la circulación de balón ha sido buena... y también las vigilancias cuando atácabamos", dijo en su relato de la primera mitad. Pero faltó el gol, añadió. "Ante un equipo tan combinativo como el Reus, hemos visto que no ha podido ni hilvanar juego. Pero estamos en la dinámica mala y no marcamos las ocasiones que generamos, ni los mano a mano", lamentó.

Una vez más, Etxeberria achacó a la mala racha blanquiazul el resultado nefasto de ayer en el Heliodoro Rodríguez. No obstante, admitió que "en la segunda mitad el equipo no ha estado al nivel de su primera media hora, pero ha mantenido el control y ha tenido ocasiones, como una de Nano". "No hemos estado atascados en ningún momento", fue otro de sus mensajes. "Circulábamos y llegábamos, no sufríamos... pero cuando estás en estas dinámicas, a la mínima te hacen gol y luego ya es difícil remontar", certificó el de Elgoibar.

"Cuando los jugadores han hecho tantos merecimientos para marcar y no lo han hecho, se ven atrás y eso evidentemente te hace mella", consignó Etxeberria. "Te quedas sin nada al final. Y aunque hayamos transmitido más de lo que hemos obtenido, hay que revertir la situación y solo existe un camino: estar más juntos que nunca y pelear para que cambie esta dinámica", remarcó. "Queremos seguir con este nivel de juego, pero mejorar el acierto de cara al gol. Son ya demasiadas ocasiones las que llevamos desaprovechadas. Generamos, pero no obtenemos premio", dijo.

El vasco no ocultó que la de ayer fue su derrota "más dura" desde que arribó al banquillo insular. "Los jugadores han quedado muy tocados. Siempre duele perder y lo que cuenta es siempre la victoria, pero en esta ocasión no es que el rival nos pase por encima. Es que hemos estado muy cerca de conseguir los puntos. Hemos hecho muchísimas cosas bien, incluso con esa dinámica mala en la que nos encontramos. Y con el despliegue de juego que hemos hecho durante media hora, nos vamos de vacío", lamentó.

Durante su alocución ante la prensa se le preguntó a Etxeberria por las razones que han llevado al grupo tan abajo en la clasificación. "El equipo genera y no muestra malos síntomas. No es una excusa: no estamos ganando pero creemos y somos conscientes de que merecemos más puntos de los que tenemos ahora. El equipo tiene muchos argumentos, como así ha demostrado en este partido y en los demás", dijo también.

Por último, se le preguntó por una posible destitución si los malos resultados se reproducen en jornadas venideras. "No pienso en ello, sé que el fútbol es así, se basa en los resultados. Lo que hay que hacer es trabajar, recuperarse física y anímicamente para afrontar con garantías el partido de Córdoba. Yo voy a seguir trabajando como hasta ahora", concluyó.

Durante su alocución ante la pre"No es que hayamos estado mal en la última hora de partido, es que hicimos una primera media hora muy buena. Hemos llegado por fuera, por dentro?Badia lo ha parado todo, y solo queda pensar que hay que seguir. Si no tuviera argumentos estaría preocupado, pero debemos ganar ya, con urgencia".

EL RETO DE RECUPERAR AL EQUIPO: "Tengo energía para dar y regalar. Soy consciente de la situación que hay, pero el camino a seguir es el que llevamos, porque hay argumentos, repito. Estoy convencido de que lograremos dar un giro a esto".