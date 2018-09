Joao, Aitor, Camille, Tayron y Chilunda, los mismos cinco descartes

Los mismos cinco descartes que para el partido de la Copa del Rey. Joseba Etxeberria no tuvo otro remedio que prescindir de los servicios de Samuel Camille y Tayron para este compromiso contra el Reus, toda vez que todavía no están restablecidos de sus últimas lesiones. Tampoco Joao Rodriguez, aún en plazos tras diagnosticársele una dolencia muscular en el transcurso del Málaga-Tenerife. La relación de descartes la completaron Aitor Sanz, a quien no se espera pronto; y el tanzano Chilunda, con permiso del club para estirar su estancia en Tanzania tras su último compromiso internacional contra Uganda.

Tantos contratiempos alimentan las opciones del canterano Borja Llarena para seguir por largo tiempo en disciplina profesional. Aunque tiene ficha amateur, el isleño se ha ganado un sitio con los mayores y ayer nuevamente fue alistado por Etxeberria. Ya es habitual que así sea.