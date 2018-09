"Vemos la portería de hockey y nos hacen daño con pistolas de agua"

Joseba Etxeberria se marca como prioridad que su equipo sea "muy intenso y atrevido" en su encuentro de hoy ante el Reus, y a partir de ahí, añade, ya hablará de situaciones de juego y de cómo hacer daño al rival. Porque insiste en que las señas de identidad de su Tenerife tienen que ser esas. "Eso nos permitirá llegar más y mejor a la meta contraria, ojalá se pueda incrementar el acierto", declaró.

El entrenador blanquiazul confía en la fortaleza mental de sus hombres, los cuales dice que le transmiten que "tienen muchas ganas de que llegue el partido" y que ve a la gente "con ese punto de rabia y ganas de vencer". Asegura Etxeberria que "el equipo no está tan lejos de la victoria porque se ha competido bien, lo que pasa es que está saliendo todo al revés". "En cuanto al juego, creo que podemos dar nuestra mejor versión ante el Reus, ya que seguro que jugaremos con mucha energía y en esos partidos que de mucho ritmo e intensidad, en el que pasan muchas cosas, al Tenerife le viene bien, porque tiene gente con piernas, veloces y ténicamente buenos por dentro" agregó. Eso sí, advierte de que "como se baje el ritmo y las circulaciones se hagan lentas nos sentiremos más incómodos".

Acerca de esos goles que está recibiendo en las primeras partes de cada encuentro y que obligan a su equipo a tener que remontar luego, señaló que "cuando se repite algo es porque ocurre algo". "Comparándonos con otros equipos tampoco nos generan tanto. Las cosas son así, son tendencias, dinámicas y estamos ahora en la mala. Lo que está en nuestras manos para cambiarlo, está claro que hay que hacerlo. Y ahí se incluye nuestra puesta en escena, la concentración desde la primera jugada, la intensidad defensiva, no solo en la línea de atrás sino defender en bloque".

Puntualizó a continuación que "la preocupación sería mayor si el equipo no llegara". "No hemos estado acertados porque hemos fallado situaciones claras de gol en los partidos. Y lo que queremos es que nuestra gente de arriba vaya cogiendo confianza, sabemos que son dinámicas. Cuando empecemos a marcar todo el mundo se va a contagiar y se hará la portería más grande, dado que ahora mismo es verdad que el equipo está bien, pero la meta se nos hace en estos momentos de hockey y nos hacen daño con pistolas de agua", añadió. Etxeberria admite que el de esta tarde "es un partido trascendental" pero se niega a llamarlo final porque no cree que sea lo correcto al estar todavía en el mes de septiembre.