Urge cortar la hemorragia

El CD Tenerife no puede permitirse un nuevo tropiezo. Una victoria hoy ante el Reus se antoja vital para los intereses de los blanquiazules, sumidos en una espiral de malos resultados que puede convertirse en una losa muy pesada que puede lastrar al conjunto insular hasta el final del campeonato. Sin encenderse aún las alarmas en el club que preside Miguel Concepción, sí que es notoria la preocupación que existe en la entidad y en el entorno del equipo por lo que puede prolongarse este nefasto arranque.

A diferencia de otras temporadas en la historia oscura del representativo, la imagen exhibida por la escuadra de Joseba Etxeberria no es del todo negativa. Y a eso se aferra tanto el entrenador tinerfeñista como sus futbolistas y seguidores menos pesimistas. Por eso es que el técnico vasco no se ha planteado modificar la identidad de juego de los suyos. Está convencido de que la línea de trabajo y el estilo de juego que propone es el idóneo y atribuye el hecho de no haber ganado aún a lo injusto que está mostrándose el fútbol con su equipo, al que penalizan en exceso sus errores y se le niega el gol a sus atacantes.

Es por ello que Joseba Etxeberria ha alentado a sus hombres en los días previos al choque de hoy a seguir insistiendo en lo que han venido creyendo y ejecutando hasta la fecha, con el añadido de tratar de elevar el grado de concentración en los encuentros para evitar que se repita lo de los cinco partidos oficiales disputados en la presente temporada, en los cuales ha tenido que ir a remolque después de haber empezado perdiendo, tras haber encajado un tanto en las primeras partes de todos ellos.

Esa será posiblemente una de las claves del encuentro de esta tarde. El Tenerife debe evitar recibir un gol a las primeras de cambio si no quiere que se avive la desconfianza de sus jugadores y desate los nervios en la grada, ingredientes siempre nocivos para el titular del Heliodoro Rodríguez López.

Con todo, Etxeberria podría introducir cambios en su once para el choque de hoy, alguno obligado y otros por el satisfactorio rendimiento que ofrecieron ciertos futbolistas, como por ejemplo Iker Undabarrena. El ex del Athletic podría debutar en Liga como titular apareciendo en el doble pivote junto a Luis Milla. Suso estaría en la misma situación y volvería a jugar de inicio tras su buen papel en el choque de Copa, así como en los momentos que ha tenido que participar durante la Liga. Mientras que Héctor Hernández ocupará el lateral izquierdo por la indisposición de Samuel Camille, debido a su sobrecarga muscular. En ataque tendrá que haber un sacrificado ya que que, si se confirma la inclusión en el once del capitán tinerfeño, restarían tres plazas para cuatro teóricos titulares: Bryan Acosta, Naranjo, Malbasic y Nano.

El rival también tendrá mucho que decir en este envite. El CF Reus llega a la Isla tras un comienzo irregular pero con dos victorias en sus dos últimos partidos a domicilio, el último de Copa pero en un campo tan complicado como El Sadar. El conjunto de Xavi Bartolo se presenta a este encuentro con la baja, por lesión, del joven Rubén Enri, autor del último gol de los suyos en Liga. Pese a no poder completar su plantilla este verano al habérselo impedido su exiguo tope salarial, los catalanes ha hecho piña ante las adversidades y están compitiendo a un gran nivel. Esta tarde en el Heliodoro querrán tener la pelota y prometen amargar la paciencia al Tenerife.