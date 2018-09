Hamilton domina con su Mercedes y saldrá desde la 'pole' en Singapur

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) dio un golpe de mano, rompió los pronósticos, y saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el nocturno circuito de Marina Bay.



Hamilton, actual líder del Mundial, frenó el crono en 1:36.015, precediendo al holandés Max Verstappen (Red Bull), con 1:36.334, y sobretodo dejando detrás a los Ferrari de Sebastien Vettel (1:36.628) y de Kimi Raikkonen (1:36.794), tercero y quinto, respectivamente, que partían como favoritos a ocupar la primera fila en la parrilla.



Entre ambos Ferrari se metió el finlandés Valteri Bottas (Mercedes).



En un circuito, a priori, propició para Ferrari y, en cambio, que parecía más complicado para Mercedes, el actual líder del mundial y defensor del título dio toda una lección de pilotaje y sumó la que es su 79 "pole" en Fórmula Uno. Desde 2014 no la hacía en Singapur.



Lo hizo con hiperblandos en su decimoquinta vuelta, rozando los muros del circuito de Marina Bay, y con un crono final que es 3,4 segundos menos que lo realizado por Vettel en 2017, cuando consiguió el mejor tiempo para la salida.



Así fue la gran vuelta de Hamilton:

Tan sólo el, a menudo, excesivo agresivo Verstappen estuvo cerca de su tiempo; aunque eso si a más de tres décimas. Repite la posición lograda en 2017.Los Ferrari de Vettel y Raikkonen, en cambio, defraudaron. Y eso que habían dominado en el entrenamiento libre de la tarde, en lo que parecía confirmar un dominio sin contestación. Sin embargo, en la calificación no aconteció lo esperado.(primero en la Q2), Vettel en cambio se mostró excesivamente relajado. Incluso no pasó de la décima plaza en la Q1, y en la Q2 no fue más allá de la sexta plaza.El alemán, bien es verdad, que encontró en la segunda tanda demasiado tráfico en su "vuelta buena". Y, en la búsqueda final de la "pole", marcó el mejor tiempo en el primer tramo cronometrado, pero pagó errores en los dos siguientes.Está por vez si está vez la estrategia deno fue la más acertada a la hora de elegir momento de salir a pista o poner neumáticos, o bien el monoplaza no rindió lo esperado. Además, salen por detrás de un duro hueso para adelantar como es Verstappen.El mexicano(Force India-Mercedes) finalizó séptimo (1:37.985)., quedando en la undécima y duodécima plaza, respectivamente, que es la que ocuparán en la parrilla de salida. Ambos, al menos, podrán elegir neumáticos para la carrera.