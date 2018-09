Mondelo: "Nuestra fuerza es que somos un equipo, no una selección"

Lucas Mondelo, seleccionador nacional femenino, aseguró ayer que la fuerza de España con vistas al Mundial que se iniciará el próximo 22 de septiembre en Tenerife es que son "un equipo y no una selección". España afrontará a partir de hoy (20:00 horas) su último test de preparación para el Mundial femenino, que se disputará en la Isla entre el 22 y 30 de septiembre, un torneo que le enfrentará, en semifinales, a la peligrosa selección de Japón. En esta cita también participarán China y Australia, que jugarán, desde las 17:30 horas, la otra semifinal en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

"Seguimos el camino que ya empezamos hace varios meses en la gira de Mallorca. Seguimos creciendo como equipo tanto en defensa como en ataque, con jugadoras que han ido mejorando mucho y vamos siendo más fuerte como grupo", dijo Mondelo.

Destacó que en principio cuenta con todas, aunque algunas se recuperan de pequeños problemas físicos: "Las que están disponibles están bien, lo que pasa es que vamos cuidando jugadoras", señaló Mondelo, quien comentó: "Ahora tenemos paradas a Belén, que la hemos parado por precaución, y a Silvia, que sigue con su proceso de recuperación".

Además, para el entrenamiento que la selección hizo en la tarde de ayer en el pabellón de Deportes Santiago Martín, no se ejercitaron ni Laia Palau ni Marta Xargay. "Ninguna de las dos ha parado en los dos últimos meses y por decisión propia les he dicho que no entrenaran hoy para que mañana estén frescas", dijo Mondelo.

Habló del torneo de este fin de semana de tres selecciones que calificó de "primer nivel mundial". "Australia es el favorito para conseguir la medalla de plata en el Mundial; China, es el equipo tapado, y Japón es otro de los equipos peligrosos y, aunque vienen sin su pívot titular, nos costó mucho ganarles en los dos encuentros que hemos disputado contra ellas", afirmó.

Resaltó que lo que viene ahora a Tenerife será "el Mundial más igualado de las últimas décadas", ya que además de destacar a las selecciones anteriores y, por supuesto, Estados Unidos, nombró a Canadá "que viene con todo y hace quince años que no lo hace".

Indicó que España "podrá ganarle a cualquiera". "Pero cuidado, que muchos equipos también nos pueden ganar", precisó. Sobre los descartes fue claro: "Tenemos que retrasar la decisión, pero ante la igualdad entre todas las jugadoras y las molestias de algunas, seguramente vamos a estirar la decisión".