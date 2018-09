Las Palmas cae eliminado (1-2) a manos del Rayo Majadahonda

El Rayo Majadahonda y el Elche, dos equipos recién ascendidos a Segunda División, eliminaron ayer a Las Palmas (1-2) y Granada (2-1) en la segunda ronda de la Copa del Rey, mientras que Sporting y Lugo se llevaron el billete tras vencer a domicilio al Numancia (1-2) y al Albacete (2-3). En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas firmó su adiós al torneo copero ante un rival que no debería haber supuesto más contratiempos. El gol inicial del tinerfeño Maikel Mesa no sirvió al conjunto de Manolo Jiménez, que sufrió en la segunda mitad tras el empate de Fede Varela aprovechando una indecisión de Nauzet en un balón aéreo. A falta de diez minutos, un controvertido penalti de Mantovani -tocó el balón y no al rival- dio licencia al cuadro majariego, para sentenciar su pase.