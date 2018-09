Los clubes modestos quieren un modelo de competición con un solo descenso directo

Según señaló ayer el Diario AS, los clubes sin licencia A de Euroliga (Barcelona, Real Madrid y Baskonia) planean presentar un nuevo formato de competición para la Liga Endesa, a activar el curso 19/20 o, a más tardar, el 20/21. En él se mantendrían 18 equipos y sólo habría un descenso directo. Penúltimo y antepenúltimo jugarían la permanencia en un play out, mientras que los cuatro primeros de la liga regular se meterían directamente en cuartos, jugando (a semejanza de lo que se hace en la LEB) del quinto al duodécimo una eliminatoria de octavos para seguir adelante. Además, los dos clubes que ascendiesen y los dos últimos clasificados no descendidos de la temporada anterior no jugarían en la cancha de los cuatro primeros del curso precedente y sólo los recibirían en su cancha. Eso ahorraría cuatro partidos a los conjuntos con más duelos europeos. En esta nueva propuesta el play off de cuartos y las semis se jugarían al mejor de tres partidos.