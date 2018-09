Una nueva decepción de final cruel

El CD Tenerife se ha suscrito a una dinámica muy peligrosa. Lo que se pretendía que fuera el partido en el que encontrar la confianza que ha perdido en el inicio de Liga resultó ser un nuevo episodio gris en su nefasto arranque de temporada. Su segunda derrota consecutiva y sin conocer aún la victoria en cinco encuentros disputados. Una losa que cada vez va pesando más y que mucho va a tener que cambiar el panorama para que este equipo vuelva a ilusionar a una hinchada a la que empiezan a aparecérsele fantasmas de otras campañas. El Cádiz ayer no fue superior en juego a su oponente, negado ante el marco contrario, pero sí demostró más dinamita arriba y oficio. Aspectos primordiales en la Segunda División española.

Joseba Etxeberria cumplió con su palabra y dio descanso a un buen puñado de titulares en liga. Ángel Galván debutaba bajo palos en partido oficial con el representativo. Lo mismo que el recién llegado Héctor Hernández, en el lateral izquierdo, porque el opuesto lo ocupó Raúl Cámara. También se estrenaba en la formación de partida Undabarrena, quien hizo pareja con Alberto en la medular, mientras que por delante saltaron de inicio Suso y Naranjo, en las bandas, mientras que Montañés se situó por detrás del punta Nano. Lo que sí mantuvo intacto el entrenador local fue la dupla de centrales Carlos Ruiz-Jorge Sáenz.

Salió animado el Tenerife y muy pronto, apenas rebasado el minuto inicial, dispuso de su primera ocasión del partido, en una acción de Nano, beneficiado por un error defensivo rival, pero que el lagunero no supo resolver solo ante David Gil. Los de casa perdonaron pero sus adversarios no y a la primera que tuvieron acertaron a meter el balón en la meta blanquiazul. Fue en un centro envenenado de Edu Ramos al área pequeña donde su compañero Dani Romera aguardaba para cabecear a la red.

Una vez más, el Tenerife se veía obligado a remontar tras encajar un tanto en la primera parte, tal y como le ha ocurrido en los cuatro compromisos ligueros que ha afrontado hasta la fecha.

La dinámica negativa y sus consecuencias, eso tan repetido por Etxeberria durante las últimas semanas, se manifestó de nuevo en las siguientes acciones: Nano volvía a desperdiciar un mano a mano con el cancerbero visitante (10') y Montañés tampoco conseguía batir a David Gil en su remate a bocajarro, tras centro de Suso (20').

El conjunto insular se hizo con el mando del encuentro, en busca del empate. Un dominio amenizado por algunos silbidos provenientes de la grada. El mal inicio de la temporada oficial está haciendo mella en la autoestima de los jugadores tinerfeñistas, lo que provoca cierta falta de seguridad en ellos. Y se incrementa aún más cuando notan esa sensación de desconfianza que generan en sus aficionados. A ello se le suma la falta de fortuna que tienen cara al gol, como también se demostró en una última doble oportunidad antes del receso. Otra vez Nano se topó con David Gil en su intento de batirlo y el rechace de este lo recogió Naranjo, que sigue muy por debajo del nivel que se le presupone, y envió el balón al palo (44').

La primera ocasión de la segunda mitad corrió a cargo esta vez del Cádiz. Fue Manu Vallejo el que se marchó en velocidad de Alberto e hizo emplear a fondo a Ángel Galván para evitar el que hubiera supuesto 0-2 (46'). Al Tenerife le costaba tener más la pelota en los primeros compases de este período. Aún así tuvo una opción de marcar a través de una falta lanzada por Naranjo y que repelió la zaga andaluza (49').

A falta de poco menos de media hora para la conclusión del choque, Etxeberria puso en cancha a Milla y Malbasic dejando claro que sí le importa la Copa y el equipo recobró su empuje de antes. Porque el cuadro de Cervera le había ganado terreno a los isleños y tocaba para desgastar a su rival.

Montañés lo intentó desde fuera del área sin éxito (71') y Carlos Ruiz cabeceó fuera un córner ejecutado por Suso (75'). Pero a medida que se iba agotando el tiempo los jugadores del Tenerife se precipitaban más en sus intervenciones, como Bryan Acosta, que acababa de ingresar en el campo, en un zurdazo sin fe que se le marchó fuera (78'). Tampoco acertó Suso a cabecear bien una falta colgada por Milla (83'). Hasta que llegó el soberbio testarazo de Carlos Ruiz tras un nuevo saque de esquina. El granadino se lanzó en plancha a por el balón en el primer palo y peinó a la perfección para que el balón terminara entrando en la portería del Cádiz.

Sin embargo, este tanto solo era la antesala de un final de lo más cruel. Ya que instantes después Manu Vallejo se quedaba solo ante Ángel Galván, al que superaba por bajo para dar así la clasificación a su equipo e instalar la desolación en las gradas del Heliodoro.