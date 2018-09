Faro a Faro ya calienta motores

La Intersport Canarias Faro a Faro se prepara para dar el pistoletazo de salida a la edición 2018, el próximo sábado 22 de septiembre. A falta de poco para el gran día, los organizadores de la carrera, Edu López y Marce Díaz, han compartido sus impresiones sobre un evento que, este año, incluye muchas novedades.

Por primera vez en su historia, la Intersport Canarias Faro a Faro 2018 será competitiva y tendrá un recorrido más corto que la pasada edición, 74 kilómetros que parten desde el Faro de Teno y transita a lo largo de la Isla Baja para finalizar en el Faro de Buenavista. "Este año es una prueba diferente, de corta distancia. Es muy dura y esperamos que la gente se lo pase bien, que conozcan una parte espectacular de la Isla y con gran potencial en cuanto a pruebas de montaña se refiere", afirmó Edu López. Por su parte, Marce Díaz apuntó que "este año, necesitábamos tomar una bocanada de aire, la Isla Baja es una parte de la isla poco conocida y precisamente tiene dos faros. Planteamos un nuevo recorrido y, como era más corto, decidimos hacerlo competido".

Una prueba que "parte de un club y de un grupo de amigos", que nació de una idea entre dos personas y que ha llegado a implicar a toda la Isla de Tenerife. Edu López destacó que "aunque en Tenerife hay muchas pruebas, Faro a Faro posee un sello muy característico. Al ser en equipos, en parejas, muchas veces hay un seguimiento de dos grupos de familiares o de dos grupos de amigos. Todo lo que se crea a lo largo de la prueba es fantástico". "Buscamos algo muy cercano, centrarnos en los corredores y no en otras cosas que adornan más", añadió Marce Díaz.

Ambos organizadores coinciden en desear que todos los participantes, familiares y amigos disfruten al máximo de la carrera, "siempre respetando las normas de circulación y, sobretodo, la naturaleza". Además, esta nueva edición ha traído consigo una agradable sorpresa, en cuanto al número de participantes, pues "al principio, siendo optimistas, esperábamos 60 parejas, pero llegamos a las 75. Cerramos antes de la fecha y nos ha sorprendido la aceptación del grupo", declaró Marce Díaz. No en vano, en palabras de Edu López, "el formato de la Intersport Canarias Faro a Faro fue referente a nivel nacional y, en Tenerife, está vista como una de las pruebas de ultra distancia de referencia". "Faro a Faro es una fiesta. Siempre lo ha sido y pretende serlo para toda la Isla Baja, para todos los participantes, familiares y amigos que quieran acompañarnos, que esperamos que sean muchos, durante toda la prueba", finalizó Edu López.