Chilunda no regresó a tiempo para entrenar ayer junto al equipo

Shabaan Idd Chilunda sigue siendo una incógnita. La participación del jugador tanzano en los partidos del primer equipo blanquiazul se limita a los escasos minutos que tuvo en Tarragona, el día del estreno. Luego, fue descartado por Etxeberria para los compromisos siguientes contra Almería y Deportivo. Y a Málaga no pudo ir por estar convocado con su selección.

Sea como fuere, Chilunda tampoco halló sitio en el once inicial de Tanzania, que se medía a Uganda el pasado sábado y no pasaba del empate (0-0). Incluso el otro blanquiazul convocado, Faridi Mussa, tuvo más minutos que él. Al delantero se le espera para hoy. Por lo pronto, ayer no pudo ejercitarse junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.