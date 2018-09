Este Tenerife no arranca

Otro trasquilón en Málaga. Y van cuatro. El Tenerife tampoco pudo canjear en La Rosaleda su primera victoria de la temporada y su situación empieza a preocupar. La derrota en la casa del líder era un resultado que podía asumirse como natural, pero en el caso del representativo ya va un mes completo sin triunfos, sequía demasiado larga para un equipo que se declara aspirante.

El conjunto blanquiazul ofreció mejores sensaciones que en partidos pretéritos, pero ni así le bastó para puntuar. De hecho, obtuvo su peor resultado de la temporada. Aunque por momentos compitiera y tutease al rival, cedió ante su mayor calidad y oficio. No es el de Juan Ramón López Muñiz un equipo que deslumbre por su fútbol, pero supera a los contrincantes en un ejercicio de fuerza. Como la gota erosiona a la piedra, el líder va minando desde el silencio a todos sus contrincantes, a los que noquea casi sin que se enteren.

La eficiencia malaguista, casi funcionarial, no tiene parangón en toda la categoría y las hechuras del cuadro boquerón empiezan a aproximarle al Levante al que su mismo entrenador subió sobrado. De calle. Para combatirle, Etxeberria dibujó ayer su alineación con el indisimulado objetivo de que el Tenerife se pareciera al que desarboló a otro candidato al ascenso como el Dépor en una segunda mitad casi primorosa. Así que dio carrete otra vez a Nano (descartado la semana pasada) y reiteró su apuesta por Jorge Sáenz en el centro de la zaga. Ya no solo por el alto nivel que mostró el canterano en su primera oportunidad de la temporada; también por la baja de Aveldaño, que deja solo en dos los centrales disponibles en nómina. La novedad fue Bryan, que modificó su demarcación y pasó de mediapunta a mediocentro. El sacrificado fue Alberto.

El envite comenzó con claro color local, pero sin goles hasta después de la media hora. El problema es que mientras el marcador estuvo nivelado apenas tuvo opción el Tenerife para inquietar a Pawel -ayer se estrenaba ante la baja de Munir- ni para aprovechar las ausencias capitales que acusaba el líder, entre otras la de Dani Pacheco o Ndiaye, su metrónomo en la medular. Por si fuera poco, a última hora se le cayó Renato y le sustituyó Ontiveros, a la postre decisivo en el curso de la contienda.

El Málaga, en plan mandón, sí hizo de las aproximaciones a Dani Hernández casi una costumbre desde el nacimiento de la partida. Así, probó pronto al arquero con un disparo de Haper desde la frontal del área y pronto se hizo con el dominio de la pelota, que acaparó casi en exclusiva. Salvo por algunos minutos, fue el de López Muñiz el equipo que gobernó y reinó hasta que llegó el descanso. Y en un ejercicio extraordinario de precisión, marcó el gol que le daría la victoria. Fue de Ontiveros casi todo el mérito, si bien el remate hay que consignarlo a Blanco Leschuk, que no falló en el duelo a dos con Dani. Era la quinta vez en cuatro jornadas que el Tenerife se veía a remolque, esta vez con la dificultad añadida de que el partido se jugaba en la casa del líder. Además, el panorama iba a empeorar todavía más por la lesión de Joao, que pidió el cambio antes del intermedio.

Sin remontada

La empresa de voltear el marcador iba a ser harto complicada para el representativo, abocado a dar su mejor versión justamente cuando el rival era el más potentado de la competición y el contexto, tan feo como este 1-0 difícil de gestionar. Lo iba a intentar, como antes contra Nástic, Almería o Dépor, pero esta vez el desenlace de la derrota no hallaría remedio.

El Tenerife hizo en la segunda mitad lo que Etxeberria quería para la primera: ahogó y apretó al enemigo en su propio campo, generó oportunidades flagrantes e hizo temer al Málaga por el resultado. Lo consiguió tan pronto que ya al segundo minuto de la reanudación había tenido Naranjo una ocasión clarísima, de esas que es más fácil marcar que fallar. Pero marró, nadie sabe por qué ni cómo, en el remate de un balón con el portero vencido que le sirvió Suso de forma magistral desde la banda.

Iba a ser el tacuense un elemento esencial en el relato del partido. Fue ayer el principal argumento ofensivo del Tenerife -hasta que lo sujetó Muñiz con los cambios- y el generador de las principales opciones para obrar el empate. Tanto es así que su disparo cruzado contra la madera casi hace temblar los cimientos de La Rosaleda, donde se las prometían muy felices con el 1-0. El Tenerife llegó, empujó, acosó y produjo el caudal suficiente para merecer el empate. Pero éste no llegó. Un poco por falta de puntería, otro poco por cuestiones del azar y en gran medida por el oficio del Málaga, que está tejiendo su candidatura al ascenso por la vía rápida. Ya ha descontado 12 puntos de los que le harán falta para subir a la fuerza como aquel Levante imponente. A dentalladas. Historia diferente es la del Tenerife. Se creía aspirante y de momento no lo es. En La Rosaleda mejoró su juego, sus prestaciones y hasta su imagen. Pero aún no le basta para ganar. O lo hace pronto, o aparecerán las urgencias.