Luis Milla entiende que tras esta derrota "toca hacer autocrítica"

Los jugadores del CD Tenerife salieron del estadio La Rosaleda cabizbajos y contrariados después de encajar su primera derrota del campeonato. Tres puntos de 12 posibles y ninguna victoria cosechada hasta la fecha son datos cuando menos preocupantes para los blanquiazules, quienes no pueden ocultar que escuecen. De ahí que Luis Milla reconociera tras el choque que toca "hacer autocrítica".

"Estábamos jugando con fuego y estaba claro que en una categoría tan igualada no siempre íbamos a poder remontar lo que no habíamos hecho en la primera parte, de ahí que hoy (por ayer) nos haya llegado nuestra primera derrota", expresó el centrocampista madrileño. "Tenemos que encontrar soluciones porque ahora viene la Copa y hay que pasar la eliminatoria", indicó. "Tenemos que hacer autocrítica porque no estamos haciendo bien las primeras partes y esto hay que cambiarlo", sentenció.

Por su parte, Paco Montañés, que se estrenaba en partido oficial esta temporada, admitió que estaba "tristes" por el resultado. Sin dejar de reconocer que "se le ha apretado con ocasiones al Málaga". "Íbamos perdiendo, había que dar la cara luego y casi pudimos empatar", agregó. Pese a estar dolido por la derrota, el futbolista castellonense quiere mirar hacia delante con optimismo y desea pasar página cuanto antes. "Hay que pensar ya en el miércoles. En Segunda no es fácil hacer ocasiones, los partidos son muy igualados, parejos, estamos teniendo oportunidades y la dinámica ya cambiará. Hay que estar tranquilos y cautos siendo conscientes de que esto va a cambiar, los dos partidos en casa serán miuy importantes para meter esas ocasiones que ahora no entran", finalizó un Montañés que vuelve a sentirse futbolista de nuevo.