"El equipo no define pero llega y cada vez está más cerca de ganar"

Joseba Etxeberria se presentaba en la rueda de prensa posterior al partido de La Rosaleda dolido por la derrota pero satisfecho por el rendimiento de los suyos. Y es que el técnico del Tenerife prefiere hacer un análisis global y no ceñirse ese duelo en el que no pudo sumar ante el Málaga. Tras reconocer que el cuadro isleño "no tuvo el control en la primera parte", indicó que "se ha intentado entrar por fuera, generar situaciones de centros y tuvimos dos muy claras pero cuando la dinámica no es buena, pasan estas cosas".

En cualquier caso, la sensación de Etxeberria es que "el equipo no ha definido pero está cada vez mejor", sin dejar de ver que "de momento no está dando para ganar". Si querer transmitir que el 1-0 es injusto, el preparador blanquiazul sí que expresó que el Tenerife "mereció algo más ante un buen equipo, un gran bloque". "Ellos han metido uno y nosotros no pudimos marcar y creo que los otros rivales que ha tenido el Malaga no le han generado tanto peligro", agregó. Etxeberria comentó lo siguiente a continuación: "Pierdes uno a cero y parece que esto no funciona, pero estamos cada vez mejor, si bien es cierto que han pasado cuatro jornadas y no se ha ganado, pero esta vez le hemos plantado cara al líder. Cuando la dinámica sea buena estas sensaciones sumarán, toca remar más, mirar hacia delante y preparar el partido del Cádiz, que aunque es otra competición la idea va a ser la misma".

No es ajeno el entrenador guipuzcoano a los números y es plenamente consciente de que "los datos no son buenos". Pero no quiere quedarse simplemente en eso sino en las sensaciones que le ha dejado su equipo en las cuatro jornadas disputadas: "En todos los partidos hemos tenido posibilidades de ganar y hoy (por ayer) no hemos estado tan lejos. No nos cunde lo que estamos haciendo pero hay que estar juntos más que nunca. Seguro que cambiaremos la dinámica y las sensaciones también serán distintas".

Acerca del duelo en sí de La Rosaleda, Etxeberria admitió que ya preveía "un partido difícil". "Conocemos muy bien al Málaga, tiene mucho oficio y se ha visto al final,. Hemos tenido que hilvanar muchas jugadas rápidas para poder generar pero nos han cortado el juego continuamente", relató.

Pese a reconocer que "las valoraciones se hacen normalmente desde el prisma del resultado", el entrenador del cuadro insular entiende que él no debe hacerlo así y, por tanto, se queda con la sensación de que su equipos "cada vez más cerca de ganar, nos queda poco". "Estamos empezando , queda un mundo y queremos ganar antes que nada y ojalá sea este miércoles ante el Cádiz", completó.

Cuestionado por el insuficiente rendimiento de jugadores recién incorporados y llamados a marcar diferencias, como Naranjo y Nano, dijo que "esto es un poco contagioso y cuando la dinámica no es buena a todo el mundo le cuesta y a los nuevos más todavía". Acerca del atacante onubense, apuntó que "vino más tarde y hay que exigirle pero a medida que vaya acumulando carga, tanto de entrenamiento como de competición, irá a mejor". "Hoy ha tenido una muy clara y seguro que si llega a marcar le hubiera dado el punto de confianza que necesita, porque ha venido con muchas ganas de demostrar y eso a veces te hace precipitarte", añadió. Su último mensaje fue: "Vamos a seguir insistiendo y a trabajar más duro que nunca. Vamos a pelear por esa primera victoria, ojalá llegue cuanto antes, el miércoles ante el Cádiz".