Un saber sufrir con premio

Sin la solvencia del estreno, pero con una capacidad para sufrir de encomio. Así se desenvolvió ayer el Iberostar Tenerife en su segundo partido de pretemporada, donde un destacado apretón final y una más que notable prórroga llevaron a los de Txus Vidorreta a doblegar al Tecnyconta Zaragoza. Victoria desde el sacrificio que gana en valor a tenor de las ausencias por lesión de McFadden y Niang, y también por el amor propio puesto en relevancia por los aurinegros en los compases finales. Pero también resultado para el aprendizaje, toda vez que los canaristas no estuvieron del todo finos en facetas que deben ser claves en su juego.

En un lado de la moneda, ese empuje colectivo final, la aportación de los dos cincos natos (Iverson primero y Saiz después), la versatilidad de Beirán o esa capacidad y solvencia para salir al rescate que mostraron jugadores como Abromaitis y Bassas. En el debe, varios momentos de espesura ofensiva, un pobre día en el triple (7/28 para un 25% antes de la prórroga) con especial mención al 0/6 de Brussino, o la concesión de segundas opciones (15) a un rival que llegó a tener el triunfo en la mano. Aún así, pesó más lo positivo que lo negativo para que los canaristas sigan avanzando en su preparación desde el triunfo.

Salió algo frío el Iberostar, desperdiciando sus cuatro primeros ataques y no sabiendo hacer frente a los tiros de media distancia de los maños, primero de Vázquez y luego de Justiz (12-6). El conjunto canarista dejó atrás ese flojo comienzo gracias a la solvencia de Iverson, capaz de anotar en continuación, haciéndose hueco en la pintura e incluso tras rebote ofensivo. Así, ocho de los 10 primeros puntos de los de Vidorreta llevaron su sello (14-10), si bien el despertar de los isleños, bastante irregulares en los dos lados de la cancha, no fue total (19-12 tras un 7-2). Intermitencia, la de los aurinegros, que en parte tenía que ver con unos malos números en el tiro de tres (0/5), a los que puso fin Bassas en el inicio de un parcial de 0-7 (19-19).

Como sucedió tras el salto inicial, se mostró errático el bando canarista en los compases iniciales del segundo acto, esta vez con un par de pérdidas a la hora de intentar invertir el balón (26-19). Y de nuevo otro triple Bassas (con posterior asistencia a Saiz) y el acierto desde el tiro libre (14/14 al descanso) repitió el guion de la minirremontada isleña, esta vez con un 0-9 (26-28). Pero al contrario que el sábado en Adeje, al Iberostar le faltaba algo, en ataque y en defensa, para al menos intentar poner tierra de por medio. Sin saber leer cómo frenar ni las aproximaciones al aro de Justiz ni el físico de Okoye (18 puntos entre los dos), los laguneros estaban firmando un día de altibajos y, sobre todo, triste desde el 6,75, con 3/13 al intermedio, al que llegaron uno abajo (42-41).

Varios parciales más

En medio de esa especie de montaña rusa en la que se había convertido el choque, los de Vidorreta firmaron otra puesta en escena más que deficiente, con seis tiros fallados seguidos y hurgando en la herida de su mala tarde en el triple, muchos de ellos liberados (46-41). Sumando delante a cuenta gotas, a los canaristas les costaba darle fluidez a su cinco contra cinco pese a que Bassas dejó no pocas acciones de mérito en la dirección. Una vez ajustó la verticalidad y las acciones de rebote ofensivo con las que hizo daño el Tecnyconta (54-49), el conjunto tinerfeño volvió a vivir otro pico particular con cinco puntos seguidos de Bonde en un parcial de 0-7 (56-61). Reacción abortada por maños con un 8-0 (64-61) que durante no pocos minutos obligó a los tinerfeños a ir con el gancho para no marcharse del encuentro. Más aún cuando, con 78-74 (37'), insistieron en hacer más evidente su pelea con el triple (tres seguidos errados) y fallaron sus dos primeros libres del choque después de haber acertado 17 consecutivos.

Aún así, un par de buenas defensas (provocando pérdida en saque de banda y tapón final de Saiz a Seibutis) y una canasta en puerta atrás de Staiger llevaron el duelo a la prórroga. Un tiempo extra que los aurinegros afrontaron con mejor predisposición. El trabajo sucio de Sebas Saiz y el acierto desde el perímetro de Bassas y Abromaitis bastaron para tumbar a un Zaragoza que, pese a disponer de un mayor fondo de armario, acabó sucumbiendo ante el saber sufrir canarista.