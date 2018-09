Maikel Mesa: "El CD Tenerife es un club que me da un poco igual"

El tinerfeño Maikel Mesa, ahora en las filas de la UD Las Palmas, no esconde su indeferencia por el CD Tenerife. En declaraciones a la web oficial del club amarillo, Maikel aseguró que "el CD Tenerife es un club que me da un poco igual". El futbolista nacido en Tenerife reconoció que no siente la necesidad de jugar algún día en el equipo blanquiazul. "El jugador debe ir a un sitio donde se sienta querido. Siempre me he sentido querido por la UD. Soy canario y me identifico con la UD. Nunca he tenido cercanía con el Tenerife. El Tenerife es un club que me da un poco igual. Pero no le deseo ningún mal, evidentemente", indicó antes de relatar su periplo por varios clubes antes de recalar en Gran Canaria: "Yo salgo de Osasuna después de ascender a Primera y me voy libre. Cualquier club podía haber apostado por mí. Me fui a Miranda, descendió y me quedé libre, pero fui a Tarragona porque eran ellos los que me quisieron. Si no me han tenido [en referencia a la posibilidad de venir a Tenerife], es porque no han querido".