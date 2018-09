Lebron James cobrará en los Lakers 162 dólares por segundo

La llegada de Lebron James a Los Ángeles Lakers ha sido el fichaje del verano en la NBA. Esto se traduce en dinero, ya que las estrellas de la liga americana de baloncesto ingresan una cantidad de millones de dólares muy lejos del alcance de muchos deportistas.



'King' James firmó con la franquicia un contrato de 153.312.846 dólares por cuatro años, lo que significa que el jugador procedente de los Cleveland Cavaliers ganará 38,3 millones cada temporada, unos 467.000 dólares por partido jugado, 117.000 dólares por cuarto, 9.700 dólares por minuto y 162 dólares por segundo.





