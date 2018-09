El Granadilla se viste de corto

Nueva temporada, nuevas equipaciones. La UD Granadilla Tenerife presentó ayer sus equipajes en un acto que tuvo lugar en las instalaciones de Egatesa, su principal patrocinador. En el mismo, el presidente del conjunto sureño, Sergio Batista, explicó que el objetivo del conjunto sureño es "mantener la categoría", algo que esta temporada será más complicado por la apuesta decidida de sus principales rivales en la Primera División del fútbol femenino español.

Para Batista, "igualar lo del año pasado, con lo que han apostado algunos de nuestros rivales, es prácticamente un imposible, pero nosotros no vamos a regatear esfuerzos ni a regalar nada y partimos con una gran ilusión" señaló en declaraciones a Radio Club. "Lo que me obsesiona a mí", añadió, "es mantener la categoría porque soy consciente de los equipos que quieren entrar en ella y de lo importante que es para la Isla".

El rápido crecimiento que en los últimos años ha experimentado el fútbol femenino español es algo que los clubes deben afrontar, según Batista, "con prudencia". "Una cosa es crecer y evolucionar y otra es hacerlo dentro de un proceso. No podemos sobredimensionar en crecimiento porque nos podemos estallar. Nosotros no tenemos nodriza, no tenemos paraguas, somos un club no dependiente y eso nos dificulta muchas cosas que intentamos suplir con experiencia, trabajo e ilusión, pero cada día se complica más. Nosotros tenemos que estar ahí, la Isla tiene que estar ahí, y vamos a seguir peleando para seguir disfrutando de esta Liga Iberdrola que es cada vez más apasionante", explicó.

Además, no descarta una futura fusión con el CD Tenerife, algo que considera "lo más lógico". "Estoy convencido de que se va a dar [una fusión con el CD Tenerife]. No lo demanda el Tenerife ni el Granadilla. Lo demanda la sociedad. Y cuando la sociedad demanda algo que es bueno para todos no creo que nadie lo pueda parar", apuntó el mandatario del club sureño.

Además de Sergio Batista, en el acto de presentación de las nuevas equipaciones del Granadilla se dieron cita Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife; José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla; Juan Pelayo, responsable de Egatesa; Félix Hernández, presidente del CB Canarias; Marcos González, concejal de Deportes de Granadilla; y Noelia Curbelo y Alberto Guanche, en representación de Binter.

Carlos Alonso destacó que "lo que siempre se percibe de este club es el cariño con el que nos tratan al Cabildo y a todos los que seguimos al equipo. Siempre da gusto trabajar con ustedes. Egatesa siempre ha apoyado al deporte, ha generado empleo y ha velado porque los más pequeños sigan hábitos de vida saludable. Eso para nosotros también es importante y hay que agradecerlo. Las jugadoras han dejado el listón muy alto y cada vez es más complicado pero yo confío mucho en este equipo humano y nos darán nuevas alegrías en esta temporada. Desde el Cabildo van a tener todo nuestro apoyo y que eso sirva para mejorar los éxitos que ya han tenido", señaló.

Respaldo municipal

Por su parte, José Domingo Regalado declaró: "El municipio de Granadilla de Abona está muy agradecido al club que lleva nuestro nombre por toda la geografía nacional. Vamos a seguir apostando en la medida de nuestras posibilidades por el deporte femenino y por nuestras jugadoras, a quienes deseamos todo lo mejor. Tendrán todo nuestro apoyo desde el Ayuntamiento".