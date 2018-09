Una asignatura pendiente

El pasado domingo fue el día del regreso del fútbol a casa. Volvió el Tenerife al Heliodoro y con él, miles de simpatizantes a las gradas del recinto capitalino. La novedad que deslumbró a todos fue el recién instalado césped, que aprobó con nota su primer examen ante los ojos de más de 12.000 espectadores. Los más satisfechos, Etxeberria y sus futbolistas, que temían que el estreno de la alfombra nueva reportase dificultades y complicaciones. Ahora bien, los problemas en el día 1 fueron otros. Curiosamente, algunos que ya se repitieron durante buena parte de la temporada pasada.

Aficionados y accionistas blanquiazules han aprovechado esta semana el impacto de las redes sociales para emitir sus quejas respecto a lo ocurrido en el compromiso contra el Deportivo de La Coruña. Las más repetidas son tres: problemas en los accesos -no todos estaban abiertos-, el estado de algunos baños donde no hay ni agua corriente y los servicios que ofrecen las cantinas del Heliodoro.

"Los baños en San Sebastián siguen igual, algunos sin agua. En el de señoras no hay luz, no hay papel y está sucio, según me dice mi novia", escribía Adrián, quien además lamentaba la suciedad de las butacas de esta grada. Víctor Manuel cuenta que "hasta a los empleados de las cantinas les daba vergüenza decir que no había habido cambios" en los servicios que ofertan.

"Es un estadio de Tercera en cuanto a servicios", anota Javier Vivo. El testimonio de Julio David es más impactante, pues va acompañado de varias imágenes en las que denuncia el estado precario de sus asientos en Popular Alta.

Enrique Bencomo pide que el club exija "un mínimo" a la empresa que gestiona las cantinas. Entretanto, David Donate apunta que de las tres que hay en Popular Baja, solo permaneció operativa una de ellas en el Tenerife-Deportivo. Otro accionista destaca que no había suficientes bocadillos, ni refrescos ni hielo para abastecer a todos los seguidores que acudieron al Heliodoro. En esta línea, algunos seguidores ya optan "por traerlo todo desde casa y no consumir, por los precios abusivos", señalan. En Twitter también puede leerse que los servicios precarios hasta causaron la perplejidad de aficionados del Dépor, acostumbrados a otro trato y otros servicios en Riazor. El Tenerife necesita mejorar.