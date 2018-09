Serrano admite que "el equipo no ha rendido como se esperaba"

Alfonso Serrano admite que la imagen ofrecida por el CD Tenerife en estos tres primeros partidos del campeonato no ha sido satisfactorio para él ni para nadie de la entidad blanquiazul. "No estamos contentos con el rendimiento que hemos dado, no es el que esperábamos y deseábamos todos. El equipo se tiene que asemejar más a ciertos momentos del partido del Nástic y sobre todo a la segunda parte del encuentro ante el Deportivo. Ese tiene que ser el Tenerife, el mismo que vimos en muchas ocasiones el año pasado con Etxeberria. Esperamos ver ya ese ritmo, esa verticalidad desde este fin de semana", expresó el director deportivo del representativo.

El profesional pucelano opina que las carencias que se le han visto al equipo isleño en estas primeras jornadas obedecen "a un conjunto de muchas cosas". "Es verdad que somos un equipo que ha mantenido un gran número de jugadores del año pasado, de los que a unos les cuesta más coger la forma y otros han venido más tarde. Todo eso debemos conjuntarlo ahora para ser ese bloque del año pasado", expresó. Ahí apuntó como ejemplo el de José Naranjo, quien "vino tarde y no hizo pretemporada en Bélgica", pero del que está convencido que "va a ser un jugador importante para el Tenerife". Alfonso Serrano aseguró sentirse "muy contento" por el equipo que ha logrado confeccionar este verano: "La plantilla está equilibrada y da alternativas al entrenador".

En relación con la contratación de Héctor Hernández, quiso dejar claro que Lo que quería era "traer a un jugador que ofreciera garantías". Confiesa que "había otros candidatos", si bien la opción de zaguero vallisoletano la tenía "desde el principio del verano". Explicó por qué solo el acuerdo ha sido de un solo año. "Desde el principio acodamos que él se tiene que reivindicar aquí y nosotros ayudaremos a que juegue y se sienta otra vez futbolista", manifestó antes de revelar que no llegaron a barjar la incorporación de ningún central. En este sentido, señaló que Etxeberria "cree que Camille puede actuar en ese puesto", además de recordar que también tienen al canterano Samuel. Por último, confesó que el técnico vasco le pidió desde un primer momento reforzar el lateral izquierdo. "A Nahuel le vemos con futuro pero le queda un poquito y decidimos traer a un jugador con más veteranía", culminó.