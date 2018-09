Héctor: "La verticalidad del Tenerife me viene bien por mi estilo de juego"

Héctor Hernández hizo yer su puesta de largo como jugador del CD Tenerife. Tras pasar de manera satisfactoria el día anterior el reconocimiento médico, el nuevo futbolista blanquiazul se entrenó ayer por la mañana con los que serán sus compañeros durante esta temporada que ha firmado con el club insular y luego fue presentado oficialmente en la sede de Hatusa Volkswagen.

En el acto, al que acudió acompañado por Alfonso Serrano, aseguró sentirse "feliz" por la decisión que ha tomado de firmar por el representativo y que ni mucho menos lo considera un paso atrás, pese a cambiar un equipo de Primera División por otro de la Liga 1/2/3. El lateral izquierdo vallisoletano manifestó que "desde que surgió la posibilidad de venir al Tenerife, no hizo falta pensárselo dos veces". "Este club es un histórico del fútbol español y las conversaciones que mantuve con Etxeberria y Alfonso me convencieron mucho", agregó.

Acerca de su charla con el técnico guipuzcoano, quien lo conoce perfectamente, desveló que le habló del "fútbol vertical que le gusta practicar con el Tenerife", lo que, a su juicio, a él le viene muy bien por sus características: "Un defensa con un largo recorrido pero teniendo en claramente presente que soy defensa ante todo". Reconoció que lo pasó "muy mal" durante el curso pasado por no poder jugar, si bien recalca que ya lo tiene "todo olvidado". Ahora se centra en este nuevo reto y admite sus ansias por sentirse cuanto antes "jugador de fútbol".

El zaguero procedente de la Real Sociedad reveló que consultó con diferentes personas acerca de sus intenciones y estas, dice, solo le dieron "buenas referencias". "Estoy recién llegado a la Isla y lo que me he podido encontrar hoy ha sido todo positivo, un vestuario de muy buenas personas, que me han acogido súper bien, y donde prima el trabajo, tan importante para esta categoría", completó.

Con 27 años, Héctor Hernández su suma al proyecto blanquiazul con el propósito de "aprender, trabajar, ofrecer sacrificio y entrega para aportar en el día a día", convencido de que con eso y la ayuda de sus compañeros "se lograrán grandes metas". Como ya señaló el domingo a su llegada a Tenerife, recordó que se encuentra en perfectas condiciones físicas, "al cien por cien", para lo cual le ha servido de mucho "la pretemporada realizada con la Real Sociedad". Aunque apunta que más importante son "las ganas de jugar" con las que ha venido. No en vano, dejó claro que ya está "disponible" para poder ser convocado para el choque de este mismo sábado. Por último, espera que la segunda parte del choque contra el Deportivo, "debe ayudar para ir con confianza a Málaga".