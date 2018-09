Carla Suárez se regala un triunfo histórico ante Sharapova

La grancanaria Carla Suárez se ha regalado una destacada victoria en el día de su 30 cumpleaños al batir a la rusa Maria Sharapova (6-4, 6-3) y acceder a cuartos de final del US Open, último Grand Slam de la temporada donde buscará el pase a semifinales ante la jugadora local Madison Keys. La isleña, que llegó a Nueva York como la trigésima cabeza de serie, ya está entre las ocho mejores del grande, algo que ha conseguido siete veces en su carrera y por segunda vez en el US Open. Los cuartos son su barrera infranqueable en los Grand Slam y el duelo ante Keys, decimocuarta favorita, le brindará otra oportunidad de romper este maleficio particular.

Sharapova, que nunca había perdido en el turno nocturno en Flushing Meadows, siempre fue a remolque ante Suárez, a la que había superado en cuatro de sus cinco duelos precedentes en el circuito WTA. En la primera aparición de su carrera en el Arthur Ashe Stadium, la española no acusó los nervios y redondeó una gran actuación. "Para mí ha sido un día muy especial. Poder jugar en el día de mi cumpleaños en la pista central llena ante Sharapova. Y con una victoria, que al final es lo más importante. Ha sido uno de los mejores regalos que me podía hacer, un cumpleaños de lo más agradable", destacó Suárez.