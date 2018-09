Beirán: "Voy a intentar lograr un hueco en la selección"

Empieza bien el curso 18/19 para Javi Beirán. Llamado a ser importante en los esquemas de Txus Vidorreta, el alero madrileño ha vuelto a ser llamado por Sergio Scariolo para la ventana FIBA de este mes de septiembre. "Estoy muy contento de volver a estar en la selección y poder representar a España", señala el alero, que se congratula por "empezar este nuevo ciclo de la segunda fase dentro del equipo" en el que intentará "conseguir las dos victorias como se ha hecho en los seis partidos anteriores". "Voy a trabajar, a ganarme un sitio en el equipo y ayudar en lo que sea para conseguir esos triunfos", se pone como objetivos particulares el jugador canarista.

Sobre la preparación de su equipo, Beirán destaca que "por ahora se está trabajando muy bien, que es lo más importante". "En el partido del otro día nos salieron bien las cosas, pero más allá del resultado, que es lo de menos, me quedo con jugar bien en defensa, jugar en equipo; aprender a jugar todos juntos", destaca el exterior canarista sobre una idea a repetir "en el mini torneo Movistar que viene ahora". "Hay que seguir trabajando porque con las ventanas muchos de los jugadores nos tenemos que ir", indicó, antes de resaltar su buen momento de forma. "Me encuentro muy bien, he empezado al cien por cien de forma sin ningún tipo de lesiones y además trato de ayudar a los nuevos que todo sea más fácil", apunta.