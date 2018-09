Acosta trabaja con el grupo solo la parte incial del entrenamiento

La principal preocupación del cuerpo técnico del CD Tenerife en el primer entrenamiento de la semana, celebrado ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez era comprobar el estado físico de Bryan Acosta. El futbolista hondureño había pedido el cambio en el tramo final del choque que enfrentaba el pasado sábado a su equipo con el Deportivo de La Coruña por sentir unas molestias físicas en su muslo. Al final, el internacional catracho fue sustituido por Borja Llarena, en el minuto 78, pese a que estaba previsto que fuera relevado era José Naranjo.

El propio Bryan Acosta reconocía tras el choque que no creía que la dolencia le fuera a impedir entrenarse esta semana y así ha sido. Aunque los médicos del Tenerife decidieron, por precaución, que se retirara a la mitad de la práctica, con el fin de que no vaya a más su sobrecarga de isquiotibiales.

A Tayron se le ve cada vez más cerca de reaparecer en un terreno de juego. Sus molestias de la pata de ganso parecen haber remitido y solo le queda la puesta a punto que le permita estar al mismo nivel físico que sus compañeros. El centrocampista grancanario sigue ejercitándose al margen del grupo pero ya toca balón y poco a poco ha ido aumentando la carga de entrenamiento. Por su parte, Paco Montañés espera a que Etxeberria lo incluya en una convocatoria y pueda debutar por fin esta temporada con el conjunto con el que solo llegó a disputar el curso pasado 15 partidos oficiales.

El que no parece ver aún la luz al final del túnel es Aitor Sanz. El medio madrileño salió al césped de la Ciudad Deportiva para realizar carrera continua, aún con zapatillas de deportes, no con botas. El futbolista madrileño se retiró al cabo de un tiempo a vestuarios algo contrariado, señal de que las molestias no terminan de remitirle. El centrocampista blanquiazul se lesionó en el tramo final de la pasada campaña y desde entonces no ha podido ejercitarse con sus compañeros. Una circustancia que debe estar haciendo sufrir a Aitor, un deportista que lo ha jugado prácticamente todo desde que vistió por primera vez la camiseta del CD Tenerife.