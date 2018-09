Vidorreta se queda más de una semana sin Javi Beirán ni Sebas Saiz

Dos mejor que tres. Sergio Scariolo dio a conocer ayer su lista de 16 jugadores con la que la selección española afrontará los dos partidos (Lituania y Ucrania) de su próxima ventana FIBA. Una nómina en la que solo aparecen dos canaristas, Javi Beirán y Sebas Saiz, que repiten respecto a anteriores presencias. Mal menor para un conjunto canarista en pleno proceso de preparación para llegar en las condiciones idóneas al inicio liguero. De esta manera Vidorreta pierde durante más de una semana a un par de sus piezas básicas, pero en cambio conserva a Rodrigo San Miguel.

La ausencia del base maño tiene mucho que ver con la presencia, esta vez, de Sergio Rodríguez. El tinerfeño, una vez superados los problemas físicos de la anterior ventana, acude a la llamada de Scariolo para tratar de ayudar en dos partidos que podrían ser claves para que España ponga pie y medio en el Mundial de China de 2019.

Tanto Beirán como Saiz estarán más de una semana alejados de la disciplina aurinegra. Y es que la selección ha citado a los 16 convocados el domingo 9 por la noche en Guadalajara. Así, tanto el alero como el pívot madrileños podrá jugar los dos encuentros del Circuito Movistar que tiene previstos el Iberostar, tanto el viernes contra el Zaragoza como el mismo domingo por la tarde frente al Partizan Belgrado. Pero a partir de ahí el Canarias deberá trabajar sin ellos al menos hasta el día 18, toda vez que el segundo compromiso de España será en Madrid el día 17 por la tarde.

Una situación que no solo afecta a los nacionales del Iberostar, ya que Vidorreta no podrá disponer de varios jugadores más. Así, a la ya consabida convocatoria de Nico Brussino por Argentina (visitará a la México de Iván Déniz el 14 y recibirá el 17 a Puerto Rico, por lo que hasta el 19 no llegará a la Isla), ayer se confirmó la también esperada presencia de Tomasz Gielo con Polonia. El ala pívot jugará con su combinado nacional en Italia el día 14 para luego recibir el 17 a Croacia. Mientras, hoy se disipará la duda de si Georgia lama o no a Thad McFadden, ya que pese a brillar en la acterior ventana (la de su debut) ahora cuenta con la competencia del baskonista Matt Jenning, que también estrena pasaporte y que tiene su presencia confirmada en la lista previa. Podría suceder que cada uno jugara uno de los dos partidos, por lo que serían finalmente cinco las piezas ausentes durante ocho o más días.