Yates se viste de rojo en la victoria de King

El estadounidense Benjamin King (Dimension Data), el mismo que inauguró la cima de Alfacar, sufrió "como nunca" para adjudicarse en solitario la novena etapa disputada entre Talavera de la Reina y La Covatilla, de 200.8 kilómetros, en la que el británico Simon Yates (Mitchelton) se enfundó el maillot rojo. King, de 29 años, soñó con una victoria en la Vuelta y ya tiene dos. Y lo la logró con épica y agonía en la primera cima de categoría especial de la Vuelta, como superviviente estelar de la escapada del día, y resistiendo el acoso del holandés Bauke Mollema, que llegó desfondado a 48 segundos, poco antes que el belga Dylan Teuns (BMC), el último aventurero en meta.

"Una etapa era un sueño, dos es algo increíble. Nunca había sufrido tanto, pero seguí mi ritmo sin pensar en los perseguidores- He demostrado que la victoria en Alfacar no fue una casualidad", dijo en un buen castellano el ciclista de Virginia. Los favoritos se batieron en los últimos kilómetros sin clara superioridad de ninguno de ellos. El viento frenó los ímpetus de los candidatos. No resistió el francés Rudy Molard, que cedió 6 minutos y el maillot rojo, que acabó en las espaldas del británico Simon Yates.